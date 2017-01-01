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Hakkari'de terörle mücadele

05 Nisan 2017 Çarşamba, 21:49
Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler ve 12 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altınsu köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, operasyonlarla PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesinin amaçlandığı kaydedilerek, şunlar kaydedildi:

"Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü, 34. Hudut Tugay Komutanlığı ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edilen Altınsu köyü ile Dereboyu, Meyran ve Elde mezralarında, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından bizzat yürütülen geniş çaplı operasyonda bölgede arama ve tarama faaliyetleri yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü mensuplarınca bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler ile terör örgütü mensuplarının yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilecekleri gıda vb. ihtiyaçların saklanabilmesine müsait sığınak tespit edilmiştir. Ayrıca 12 bin 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. Operasyon sonrasında Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Altınsuyu Köyü muhtarı ve köy halkıyla bir araya gelmiş, halkın sorunlarını dinleyerek bölgede incelemelerde bulunmuştur."

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