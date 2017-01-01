Zonguldak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 4 eski üst düzey asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, komutanlıkta görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ile avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada, 5'i Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla olmak üzere 8 tanık o gece yaşadıklarını anlattı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

İddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.