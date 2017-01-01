Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 9 köy ile bu köylere bağlı mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 4 Nisan'da ilçeye bağlı Çavuşlar, Anadere, Odabaşı, Kuşluca, Yediveren, Dönertaş, Teknecik, Sallıca ve Kısıklı köyleri ile bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütünün mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla Tatvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32-ç maddesi gereğince 04.04.2017 günü saat 00.00'dan geçerli olmak üzere Çavuşlar, Anadere, Odabaşı, Kuşluca, Yediveren, Dönertaş, Teknecik, Sallıca ve Kısıklı köyleri ile mezra ve bağlılarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının 05.04.2017 tarihi saat 21.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir."