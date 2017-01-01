06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 21:51

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 9 köy ile bu köylere bağlı mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 4 Nisan'da ilçeye bağlı Çavuşlar, Anadere, Odabaşı, Kuşluca, Yediveren, Dönertaş, Teknecik, Sallıca ve Kısıklı köyleri ile bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütünün mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla Tatvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32-ç maddesi gereğince 04.04.2017 günü saat 00.00'dan geçerli olmak üzere Çavuşlar, Anadere, Odabaşı, Kuşluca, Yediveren, Dönertaş, Teknecik, Sallıca ve Kısıklı köyleri ile mezra ve bağlılarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının 05.04.2017 tarihi saat 21.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir."

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Mide küçültme ameliyatıyla 13 kilo verdi
YEREL

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATIYLA 13 KİLO VERDİ
İdlib'deki kimyasal saldırıya büyük tepki
YEREL

İDLİB'DEKİ KİMYASAL SALDIRIYA BÜYÜK TEPKİ
Obezite hastası kadın 14 günde 13 kilo verdi
YEREL

OBEZİTE HASTASI KADIN 14 GÜNDE 13 KİLO VERDİ
VEDAŞ heyeti muhtarların sorunlarını dinledi
YEREL

VEDAŞ HEYETİ MUHTARLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Bitlis'te bahar temizliği
YEREL

BİTLİS'TE BAHAR TEMİZLİĞİ
Vali Çınar'dan Mutki'ye ziyaret
YEREL

VALİ ÇINAR'DAN MUTKİ'YE ZİYARET
Bitlis'in genç ve başarılı kütüphanecisi
YEREL

BİTLİS'İN GENÇ VE BAŞARILI KÜTÜPHANECİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!