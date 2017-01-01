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RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak kupaya veda eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, elenmelerine rağmen oynanan oyunun lig için umut verdiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, fiziksel ve moral olarak bu tarz karşılaşmaları oynamanın zor olduğunu belirtti.

Ligin kendileri için birinci planda olduğuna değinen Karaman, "Kupada da oyunu istediğimiz sonuca getirmeye çalıştık. Aradığımız golü bulduk ve golden sonra net penaltımız var. Pozisyonu izledim, çok net. 2-0'ı yakalasak oyun değişecek. Beraberlik golünü Adem Büyük'ün müthiş bireysel becerisiyle yedik. İkinci yarıda iyi başladık ama sonucu bulamadık. Son dakikada yenilen gol için yapabilecek bir şey yok." dedi.

Maçın başından sonuna kadar istekli bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Karaman, "Skor vuruşu önemli. İyi oyunumuzu, skor vuruşuna çevirmek zorundayız. Biz son vuruşları yapamadık. Oynadığımız bütün oyunlar umut veriyor. Kupayı bir kenara bıraktık. Ligde kalan 8 haftada en iyisini yapmaya ve skor almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- Kasımpaşa cephesi





Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, turu geçtikleri ve son dört takım arasına kaldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Rize'ye ilk maçtaki 2-0'lık skorun avantajıyla geldiklerini aktaran Özdeş, "Maça iyi başlayamadık. Kornerden topu uzaklaştıramadığımız bir pozisyonda yediğimiz gol, bizi oyundan düşürdü. Rakibimizin etkili olduğu anlarda ise attığımız gol bizi rahatlattı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya da gol yiyerek başladıklarını dile getiren Özdeş, "Çaykur Rizespor'un çok sayıda gol pozisyonu vardı. İkinci yarı, savunma yapmak zorunda kaldık. Bunu ilk maçtaki skora bağlıyorum. Tur atladığımız için mutluyum ama oynanan oyundan memnun değilim. Bu oyun yarı final için yeterli değil. Ligde ve kupada 10-12 maçta verdiğimiz kadar bu müsabakada pozisyon verdik. Bunları gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu hataları telafi etmek zorundayız." şeklinde konuştu.