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Esed rejiminin kimyasal saldırıları

05 Nisan 2017 Çarşamba, 22:53
Esed rejiminin kimyasal saldırıları

HATAY (AA) - Beşir Derneği ekipleri, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısından etkilenerek Türkiye sınırındaki Atme Sığınmacı kampındaki hastanelere getirilenlere müdahale etti.

Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yapılan zulmün bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi.

İdlib'de yaşanan kimyasal saldırının ardından etkilenenlere yardım eli uzattıklarını belirten Bayram, "Kimyasal saldırılara maruz kalan ve Atme kampında bulunan hastanelere getirilen aralarında çocukların da olduğu sivillere sağlık ekiplerimiz ilk müdahale de bulundu. Gazdan etkilenenlerin bir an önce iyileşmesi için kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

İdlib'deki hastanelere ilaç desteği verilmesi gerektiğini belirten Bayram, acil olarak lazım olan ilaç ve diğer ihtiyaçlar için Suriye yazıp 4042'ye SMS göndererek 5 lira destekte bulunabilineceğini belirtti.

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