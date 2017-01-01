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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

05 Nisan 2017 Çarşamba, 23:37

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bu sistemden en fazla da iş dünyası etkileniyor. Bu Türkiye'nin kaderi değil. Daha fazla yatırım çekebilmek, insanımızın önünü açabilmemiz, işimizi, aşımızı büyütmemiz için artık bu sistemi değiştirmemiz lazım." dedi.

Tüfenkci, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Tüfenkci, Türkiye'yi kalkındırmaya, geliştirmeye ve dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletin geleceğini ilgilendirdiğini anlatan Tüfenkci, mevcut sistemden memnun olmadıklarını ifade etti.

Tüfenkci, yeni sistem hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Biz bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erodoğan için yapmıyoruz. Zaten onun mevcut sistemde de cumhurbaşkanlığı yetkileri var. Ama biz kurumsal olarak bundan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin istikametini belirleme, Türkiye'nin geleceğini sağlam ellere bırakma adına bu değişikliği yapıyoruz. İstiyoruz ki millete rağmen milletin değerleriyle alay eden, milletin değerleriyle ters düşen hiç kimse iktidara gelemesin. Terörün kökünü kazımak için, DEAŞ, PKK, DHKP/C ve FETÖ'süyle mücadele edebilmek ve ciddi anlamda kökünü kazıyabilmek için, bir daha bu topraklarda ne onlar ne de onların arkasındaki ağababaları operasyon çekemesin diye cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyoruz."

- MÜSİAD toplantısı

Bakan Tüfenkci, daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen "Gelecek Senin Sahip Çık" toplantısına katıldı.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir sürece girdiğini dile getirerek, bu sürecin sonunda iş dünyasının bir şekilde bu sonuçtan etkileneceğini söyledi.

"Anayasaların iş dünyasıyla ne alakası var" diyenlerin yanıldığını ifade eden Tüfenkci, bütün ticaret kurallarının kaynağının anayasa olduğunu belirtti.

Tüfenkci, mevcut sistemle gelinebilecek en üst seviyeye ulaşıldığını anlatarak, Türkiye'nin koalisyonlarla yönetildiği dönemlerde hep ya eksi büyümelerde ya da çok düşük büyümelerle yoluna devam ettiğini, ancak tek başına iktidarlarda genel itibariyle hep yüksek büyümeleri yakaladığını ifade etti.

"Türkiye, cumhuriyetten bu yana tek başına iktidarlarla yönetilseydi bugün kişi başına milli gelir 22 bin dolarlara yaklaşmış olacaktı" diyen Tüfenkci, ancak sistem arızalarından, yönetimsel krizlerden dolayı faturayı hep milletin ödediğini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'yi her alanda en az 3 katı büyüttüklerini, ihracat rakamlarına bakıldığında 33 milyarlardan 145 milyarlara gelindiğini, milli gelire bakıldığında 3 bin dolarlardan 11 bin dolarlara gelindiğini ve üretim, sanayi, imalat her alanda hep büyüme kaydedildiğini vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Oysa bizim daha fazla hızlanmamız, dünyayla rekabet edebilmemiz lazım. Bu sistemden en fazla iş adamlarımız rahatsızlık duyuyor. Bu sistemden en fazla da iş dünyası etkileniyor. Bu Türkiye'nin kaderi değil. Daha fazla yatırım çekebilmek, insanımızın önünü açabilmemiz, işimizi, aşımızı büyütmemiz için artık bu sistemi değiştirmemiz lazım. Yatırımcımızın aylarca izin alabilmek için, kazmayı vurabilmek için kapı kapı dolaşmaması lazım."

Anayasa değişikliğinin iş dünyasının işine geldiğini belirten Tüfenkci, yeni sistemde gençlerin önünü açtıklarını ifade etti.

Tüfenkci, Türkiye'yi büyütüp, üretimlerini arttırmak istediklerini aktararak, "İş dünyası için istikrar çok çok önemli. Bir kere yatırımcı önünü görmek ister. Sık sık kuralların iktidarları değiştiği bir dünyada en fazla zararı da iş dünyamız görür. Vizyonsuz hükümetlerin, koalisyonların, kısa ömürlü hükümetlerin Türkiye'ye bir vizyon çizemediğini geçmişteki tecrübelerimizden görmüş olduk. AK Parti hükümetleriyle yatırımcımız ve iş dünyamızın artık uzun süreli vizyon çizme, yatırım yapma kararı aldığını görüyoruz. Güçlü bir devleti, güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir yönetimi, Meclisi ve yargıyı oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

- MÜSİAD Genel Başkanı Olpak

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise anayasanın iş dünyasına etkilerinden bahsederek, "Anayasanın garip maddeleri, garip yorumları sebebiyle geçmişte hem siyaset kendi noktasında, önünde engeller gördü, hem de iş dünyasının ayaklarına bağlar bağlandı. Mevcut sistem arızalı. 'Kuvvetler ayrılığı' diye bir sistem anlatıldı ama bizim anayasamızın içerisinde kuvvetler karmaşası var. Adeta tuzaklarla hazırlanmış bir anayasa ile karşı karşıyayız. Bu tuzakların temeline baktığımızda vesayet odaklarının kendisine yol açmakta olduğunu görüyoruz." dedi.

Olpak, geçmişte Türkiye'de yaşananları anlatarak, iş dünyasının daha fazla istihdam ve yatırım yapabilmesi için huzur, güven ve istikrar ortamının olması gerektiğini ifade etti.

Referandumun önemine dikkati çeken Olpak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu güzel ülkenin insanlarının böylesi belirsizleri hak etmediğini düşünüyorum. Bundan dolayı diyoruz ki önümüzdeki süreçte biz bir tercih yapmak durumunda değiliz, bir kaçınılmaz sonuçla karşı karşıyayız. Belirsizliğin son örneğini geçen yıl 8 Haziran sabahı yaşadık. O gün işletmelerimize giderken ayaklarımız adeta geri geri gidiyordu. Bunlarla karşı karşıya kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Seçimler demokrasinin gereği ama inanın çok seçim yapmak da işlerimizi yavaşlatıyor. Eğer anayasa değişikliği millet tarafından kabul görürse iş dünyası için çok önemli. Bundan sonra 5 yılda bir seçimle karşı karşıya kalacağız. Biz de 5 yıl boyunca kafamızı işimize odaklayarak çalışmalarımızı sürdürebileceğiz."


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