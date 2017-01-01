Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin:

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UŞAK (AA) - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "15 Temmuz'a rağmen Türkiye AB ülkelerinin iki katı oranında büyüme oranını yakalamış durumda" dedi.

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa" konulu konferansa katılmak üzere Uşak'a gelen Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, ilde faaliyet gösterenoda ve dernek başkanları ve iş adamlarıyla kent ekonomisi üzerine değerlendirme toplantısı yaptı.

Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Metin, 2002 yılından sonra uygulanan mali politikalar ile ekonominin kısa sürede önemli bir büyüme yakaladığını kaydetti.

Türk ekonomisinin tüm olumsuzluklara rağmen uzun vadede büyümeye devam ettiğini anlatan Metin, "Geçmişte olduğu gibi günümüzde de AB ve OECD ülkelerinin üzerinde büyüyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. 2016 yılında yaşanan olaylara, bölgemizdeki savaşlara ve terör örgütlerinin saldırısına rağmen, asıl önemlisi 15 Temmuz'a rağmen Türkiye AB ülkelerinin iki katı oranında büyüme oranını yakalamış durumda. Bu yeter mi? yetmez. Neden yetmez, çünkü ülkemizin bir çıta daha sıçraması lazım. Hedefimiz dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmek. Bunu yakalamak için daha çok üretmeliyiz, daha fazla yatırım yapmak, daha fazla katma değer oluşturmak zorundayız" dedi.

Bakan Yardımcısı Metin konuşmasının ardından Uşak sanayisinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerine yönelik iş adamlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya Uşak Valisi Ahmet Okur, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, Alim Tunç, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar da katıldı.



