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KASTAMONU (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğünce "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında "İslam Tarihi Sohbetleri" programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından hayata geçirilen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamındaki "İslam Tarihi Sohbetleri" programı, Kastamonu Belediyesi Konferans Salonunda ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Ali Tel'in katılımıyla yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kastamonu İl Müdürü Reşat Asrak, Kredi Yurtlar Kurumunun turnuvalar kapsamında 2016 yılında 93 faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu faaliyetlere 11 bin 827 öğrencinin katıldığını ifade eden Asrak," 15 Temmuz gecesi şehrin süs havuzlarından abdest alıp tankların önüne duran vatan sevdalısı, geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimiz için hem nicelik hem nitelik bakımından her zaman bir adım ötesini hedefleyen bir misyon ile hazırladığımız İslam tarihi söyleşimiz, Kuran-ı Kerim tilaveti ve konser programımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim. " dedi.

Konuşmanın ardından Ali Tel, Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu. Mesut Şimşek tarafından konser verildi.

Program sonunda ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Hz. Muhammed'in ve sahabelerinin hayatlarını konu alan söyleşi gerçekleştirdi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, AK Parti İl Başkanı Halil Uluay ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.



