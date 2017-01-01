Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

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BARTIN (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye’nin bundan sonraki süreçte daha güçlü, daha kudretli olması, bölgesel bir güç, küresel bir oyuncu olmasını arzu ediyoruz. Bütün gayretimiz, anayasa değişikliği, aldığımız ekonomik kararlar bunun içindir." dedi.

Amasra ilçesinde, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ve MÜSİAD üyeleriyle bir araya gelen Özlü, burada yaptığı konuşmada, ülkenin zorlu günlerden geçmesine karşın ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve bu büyümenin süreceğini söyledi.

Çevredeki tüm olumsuzluklara karşın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’de bir operasyon yürütmesine ve FETÖ darbe girişimine rağmen ülkenin büyüdüğünü, ancak yeni bir sıçrama, yeni bir hamle yapması gerektiğini dile getiren Özlü, "Bu sıçramanın dayanacağı hukuksal temelleri, yapısal durumu tekrar gözden geçireceğiz ve yeni bir hukuksal düzenleme ile ikinci bir sıçrama hedefliyoruz. Bu sıçrama, ülkenin kişi başına milli gelir seviyesini 11 bin dolarlardan 20 bin dolarlara çıkarmasını hedeflediğimiz bir sıçramadır. 16 Nisan’da yapacağımız referandumun temel gerekçesi, Türkiye'nin yeni bir sıçrama, yeni biri hamle yapması için hukuki alt yapının, yapısal durumun gözden geçirilmesidir." diye konuştu.



Bütün siyasi partilerin her seçimden önce yeni bir anayasa yapma sözü verdiklerini, yeni bir anayasa yapma konusunun da yeni olmadığını aktaran Özlü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkenin bekasının, devletin ve milletin geleceğinin tehdit altında olduğunu düşünen devlet adamlarının olduğunu belirtti.



Özlü, bu düşünceyi ortaya atanların başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geldiğini ve Bahçeli ile yapılan görüşmelerde, anayasanın bazı maddeleri üzerinde anlaşma sağlandığını kaydetti.



AK Parti ve MHP'nin müşterek kararıyla 18 maddenin Meclisten geçtiğini ve milletin huzuruna geldiklerini anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Burada gönlümüz arzu ederdi ki, hep beraber bir anayasa yapalım. Geçen sürece ağlamanın anlamı yok. Bugün geldiğimiz noktada 18 madde var. Bu maddelerin her biri birbirinden değerli, her biri Türkiye'ye yenilik getirecek, ülkenin sıçrama yapmasına temel teşkil edecek hukuki düzenlemeleri ihtiva ediyor. Bu 18 maddeden biri bile 'evet' demek için yeterli gerekçeyi oluşturuyor. Yargının tarafsızlığının anayasal teminat altına alınacak olmasına 'hayır' denilebilir mi? Türkiye'nin bundan sonraki süreçte daha güçlü, daha kudretli olması, bölgesel bir güç, küresel bir oyuncu olmasını arzu ediyoruz. Bütün gayretimiz, anayasa değişikliği, aldığımız ekonomik kararlar bunun içindir. Büyük milletimizin buna layık olduğuna inanıyoruz."



Bakan Özlü, daha sonra kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu, partisinin referandum irtibat bürosunda partililerle bir araya geldi.