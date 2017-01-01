06 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da şüpheli ölüm

06 Nisan 2017 Perşembe, 00:25
Antalya'da şüpheli ölüm

ANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güzeloba Mahallesi 2207 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında oturan Hakan Cemçan'dan (39) haber alamayan ev arkadaşı Alman uyruklu Alfons Josef, eve girdiğinde şahsı odasında hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Cemçan hayatını kaybetti. Cemçan'ın odasında yapılan incelemede, uyuşturucu için kullanıldığı sanılan enjektör bulunduğu öğrenildi.

Ceset, otopsi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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