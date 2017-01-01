ADANA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden ve cesetleri Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 Suriyeli'nin otopsi işlemleri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin de katılımıyla yapıldı.
Han Şeyhun beldesine kimyasal silahla gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren biri kadın 3 Suriyeli'nin yaklaşık 3 saat süren otopsisine Adana'ya gelen DSÖ heyeti de katıldı.
Özel kıyafetler verilen 3 kişilik heyetin yanı sıra otopside cumhuriyet savcısı, Adana Adli Tıp Kurumu uzmanları ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de yer aldı.
Otopsinin kamerayla kaydedildiği, cesetlerden DSÖ yetkileri ve adlı tıp uzmanlarının numuneler aldığı öğrenildi.
DSÖ heyetinin numuneleri incelenmek üzere özel iki çantayla yanlarına aldığı görüldü.
Daha sonra, Adli Tıp Kurumundan ayrılan heyet üyeleri ve yetkililer, herhangi bir açıklamada bulunmadı.