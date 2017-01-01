Uşak'ta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa Konferansı"

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UŞAK (AA) - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "16 Nisan'dan sonra etkin bir yürütme ile ekonominin her türlü dinamiği daha güçlü işleyecek." dedi.

Metin, Uşak Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa" başlıklı konferansta, 2000'li yılların başında ekonomik krizlerle mücadele eden Türkiye'nin kaynaklarının bu nedenle yok olduğunu ancak AK Parti iktidarı döneminde bu durumun rehabilite edildiğini söyledi.

Türkiye tarihi için 2013 yılının çok önemli olduğunu ve ülkenin büyümesinden rahatsızlık duyan kesimlerin bu dönemde düğmeye bastığını belirten Metin, şöyle konuştu:

"Gezi olayları başladı, Türkiye'de hükümete karşı toplumsal hareket varmış gibi gösterilmeye çalışıldı fakat millet buna izin vermedi. Ardından Batının oynattığı FETÖ, 17-25 Aralık sürecini başlattı. Bunu da beceremeyen dış güçler 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundular. 15 Temmuz'da 9 saatte darbe girişimini bastıran bu millet ekonominin çarklarını döndürdü. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şeyi göremezsiniz. 16 Nisan'dan sonra etkin bir yürütme ile ekonominin her türlü dinamiği daha güçlü işleyecek."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ise anayasa değişikliği maddelerinin Türkiye'de demokrasiyi güçlendireceğini dile getirdi.

Türkiye'nin müttefiki olan Avrupa ülkelerinin tavrını herkesin gördüğünü anlatan Türkmenoğlu, "15 Temmuz'da FETÖ darbesinde gördük. Darbe ve işgal eylemi karşısında bu sözde müttefiklerimizin cılız kınama şeklinde beyanları oldu. Bize demokrasi dersi vermeye çalışan bu ülkelerin 16 Nisan halk oylaması sürecinde de tavırlarını gördük. Ancak milletimiz en doğru kararı 16 Nisan'da verecek." ifadelerini kullandı.

Programın moderatörü Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasının önemine değindi.

Türkiye'nin, 94 yıllık tarihinin belki de en anlamlı zaman diliminde bulunduğunu vurgulayan Övür, "Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile özgürlüğüne kavuştu ancak bunu bir türlü demokrasiyle taçlandıramadı." ifadesini kullandı.

Övür, geçmiş dönem hükümetlerinden bahsederek demokrasinin sürekli ertelendiğini belirtti.

Toplumun tüm kesimlerinin bir biçimde bu dönemlerde derin yaralar aldığını dile getiren Övür, şunları kaydetti:

"1950'li yıllarda çok partili döneme geçtik ama ne yazık ki darbelerle demokrasinin önüne geçildi. Ne zaman millet kendi kendini yönetmek istese tek tipçi yapı bunun önüne geçti. Demokrasi beklentisi hep ertelendi. 3 Kasım 2002'de tarih Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkardı. Şimdi devleti demokrasiyle buluşturan Cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye toplumu ilk kez kendi siyasal sistemini seçiyor."

Optimar Araştırma Merkezi Başkanı Hilmi Daşdemir ve yapımcı Fatin Dağıstanlı'nın da düşüncelerini aktardığı konferansa, Uşak Valisi Ahmet Okur, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar ile vatandaşlar katıldı.