Anadolu Ajansı 97 yaşında

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Özdemir, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında haberleri duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

AA'nın kuruluş misyonunu sürdürdüğünü belirten Vali Özdemir, "O yıllarda olduğu gibi bugün de yurt içi ve yurt dışında aynı misyonunu sürdüren Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Tüm çalışanlara ve emeği geçenlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.