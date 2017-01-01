Kırklareli'de yangın

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Özlem Sokak'ta Nezahan Sergök'e ait evin kömürlüğünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek evin çatısına sıçradı. Evin çatısının yandığını fark eden Sergök, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada Sergök, komşularının da yardımıyla eşyalarını evin bahçesine çıkardı.
Bazı vatandaşların da bahçe hortumlarıyla su sıkarak, yangını söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.