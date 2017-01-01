Anadolu Ajansı 97 yaşında

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 97 yıl önce Kurtuluş Savaşı zamanında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlatarak, "Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyurmak için kuruldu. 97 yıl içinde Anadolu Ajansı giderek gelişti, büyüdü, sorumluluğu arttı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün gelinen noktada Anadolu Ajansı'nın çok sayıda dilde yayın yaparak Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri hem dünyaya hem de Türkiye'ye duyurduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın sadece haberleri ve gelişmeleri duyurmadığını, önemli gelişmeler hakkında farkındalık yaratmak için de çok önemli etkinlikler düzenlediğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sorumluluk üstlenmiş bir haber ajansıdır. Birçok insani konuda hassasiyetleri artırmak için gerçekten önemli kampanyalar başlatmıştır. Daha önceki yıllarda Suriyeli göçmenlerle ilgili yapmıştır. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı dönemimde yine Anadolu Ajansı'nın birçok sergisine ev sahipliği yaptık Strazburg'da. Diğer taraftan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ne olduğunu ve Türkiye'deki tahribatı tüm dünyaya Anadolu Ajansı aktarıyor. 3 yıl sonra 100'üncü yılını kutlayacağız. Nice nice 97 yıllar, 100 yıllar diliyoruz. Başarılarının devamını gönülden diliyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak da Anadolu Ajansı'ndan hem destek görüyoruz hem de çok faydalanıyoruz."