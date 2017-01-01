06 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anadolu Ajansı 97 yaşında

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:15

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 97 yıl önce Kurtuluş Savaşı zamanında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlatarak, "Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyurmak için kuruldu. 97 yıl içinde Anadolu Ajansı giderek gelişti, büyüdü, sorumluluğu arttı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün gelinen noktada Anadolu Ajansı'nın çok sayıda dilde yayın yaparak Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri hem dünyaya hem de Türkiye'ye duyurduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın sadece haberleri ve gelişmeleri duyurmadığını, önemli gelişmeler hakkında farkındalık yaratmak için de çok önemli etkinlikler düzenlediğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sorumluluk üstlenmiş bir haber ajansıdır. Birçok insani konuda hassasiyetleri artırmak için gerçekten önemli kampanyalar başlatmıştır. Daha önceki yıllarda Suriyeli göçmenlerle ilgili yapmıştır. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı dönemimde yine Anadolu Ajansı'nın birçok sergisine ev sahipliği yaptık Strazburg'da. Diğer taraftan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ne olduğunu ve Türkiye'deki tahribatı tüm dünyaya Anadolu Ajansı aktarıyor. 3 yıl sonra 100'üncü yılını kutlayacağız. Nice nice 97 yıllar, 100 yıllar diliyoruz. Başarılarının devamını gönülden diliyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak da Anadolu Ajansı'ndan hem destek görüyoruz hem de çok faydalanıyoruz."

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