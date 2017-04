Anadolu Ajansı 97 yaşında

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "İnanıyorum ki Anadolu Ajansı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok daha güzel hizmetlere, çok daha güçlü, kaliteli, hızlı ve tarafsız haberciliğe imza atacak." dedi.

Bakan Işık, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ajansın Kocaeli bürosunu ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette AA'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Işık, çalışanları tebrik etti.

Işık, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar çok zor şartlar altında kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için çok büyük gayretleri olan, olağanüstü hizmet veren Anadolu Ajansının nice 97 yıllarda aynı hizmetleri aynı kararlılıkta ve daha da geliştirerek sürdürmesini temenni etti.

Haberciliğin zor bir iş olduğunu fakat ajans haberciliğinin ise çok daha zor bir iş olduğuna dikkati çeken Işık, "Her an her yerde bulunmak durumundasınız, habere en hızlı siz koşmak zorundasınız, haberi en hızlı siz değerlendirmek zorundasınız ama kamu haberciliğinin sorumluluğunu da üzerinizde taşıyarak bunu en hızlı şekilde topluma siz sunmak durumundasınız. Onun için bütün çalışanlarınızın büyük bir fedakarlıkla çalıştığınızı biliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Işık, gerek il başkanlığı ve milletvekilliği gerek bakanlığı döneminde Anadolu Ajansının bu konuda ne kadar büyük bir özveriyle çalıştığını, çalışanlarının ne kadar fedakar olduklarını bildiğini vurgulayarak, "İnanıyorum ki Anadolu Ajansı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok daha güzel hizmetlere, çok daha güçlü, kaliteli, hızlı ve tarafsız haberciliğe imza atacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansının özellikle milli savunma alanında çok büyük bir hassasiyetle çalıştığını, toplumun hızlı şekilde bilgilenmesi için büyük gayret gösterdiğini dile getiren Işık, bundan dolayı bakanlığı adına Anadolu Ajansı ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.