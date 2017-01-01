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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Şemdinli'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:58

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy ve 3 mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Altınsu köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları sınırlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5 Nisan'da saat 03.00'ten geçerli olmak üzere ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Altınsu köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları sınırları içinde yapılan operasyon sona ermiş olup, 5 Nisan saat 15.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır.

Vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz."

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