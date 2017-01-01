HDP'li Beştaş'ın Adana'da yargılandığı dava

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ADANA (AA) - HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör suçlaması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li Beştaş katılmadı.

Mahkeme hakimi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilmesi istenen Beştaş'ın sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamayacağına dair dilekçe verdiğini belirtti.

Sanık avukatı, iddianamenin müvekkili Beştaş'a tebliğ edilmediğini belirterek, eksikliğin giderilip Beştaş'ın TBMM'de yaptığı konuşmaların da getirtilmesini talep etti.

Mahkeme hakimi, Beştaş'ın meclis konuşmalarının getirtilmesi talebini reddedip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Haziran’a erteledi.

Anayasa değişikliği ile milletvekilliği dokunulmazlıkları kaldırılarak haklarında yargı yolu açılan 148 milletvekili arasında yer alan Beştaş ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini alenen aşağılama, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarını işlediği gerekçesiyle 3 fezleke gönderilmişti. Soruşturma sonunda Beştaş hakkında Adana 2, 8 ve 21. asliye ceza mahkemelerinde 2'şer yıl hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açılmıştı.