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GAZİANTEP (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bugün temelini attıkları Düzbağ Barajı ile Gaziantep'e 2060 yılına kadar yetecek memba suyu gibi su vereceklerini söyledi.

Eroğlu, Gaziantep Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nin önünde düzenlenen Düzbağ Barajı İçme Suyu İshale Hattı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Gazianteplileri çok sevdiğini belirterek, onların 100 yıl önce bir kahramanlık destanı yazdığını, 15 Temmuz'da da ikinci bir gazilik unvanı aldığını söyledi.

"O bakımdan sizlerle gurur duyuyoruz" diyen Eroğlu, kentin büyüyüp geliştiğini dile getirdi. Eroğlu, Düzbağ Barajı ile Gaziantep'e 2060 yılına kadar memba suyu gibi su vereceklerini bildirdi.

Bütün baraj ve göletleri yaptıklarını dile getiren Eroğlu, sulama tesisleri yapacaklarını ve Gaziantep'i yemyeşil yapacaklarını belirtti.

Şu ana kadar Gaziantep'e bir milyar 800 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Eroğlu, "İlk önce Gaziantep'in su sorununu çözmek için ta Kahramanmaraş'tan zor şartlarda buraya getirdik. Gaziantep gelişiyor. Bir dünya şehri oldu. Artık gelecekteki su ihtiyacını karşılamak için işte bu isale hattının temelini atıyoruz. Bunun maliyeti 1 milyar 250 milyon lira. Biz Gaziantep'e tam 3 milyar liralık yatırım yapmış olacağız." dedi.

İstanbul'u İzmir'e bağlayacak olan muhteşem otoyolun belli bir bölümünü açtıklarını kaydeden Veysel Eroğlu, "İstanbul'dan İzmir'e 3 saatte inilecek. Biz siz ne derseniz evet diyoruz, bütün talebinize evet diyoruz. Gaziantep, size sandıkları patlatırcasına evet demek yakışır. Bakın şurada güzel bir afiş var. Güçlü büyük Türkiye için kararımız evet, önce memleket tabi ki evet." ifadesini kullandı.

Vatandaşların "Evet" diye seslenmesi üzerine Eroğlu, "Gaziantep'te iş bitmiş zaten. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum, Başbakanımız Binali Yıldırım'a gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül de vatandaşlara teşekkür ederek, "Bundan 100 yıl önce nasıl ülkemizi işgal edenlere karşı gazi şehrimizi koruduysak Gaziantep, her zaman bayrağın yanında ezanın yanında devletin yanında durmaya devam edecek inşallah. Temel atma törenini mitinge çevirdiniz, Gaziantep, bir hayalini daha gerçekleştiriyor. 1 milyar liranın üzerinde bu yatırımla Gaziantep'in 100 yıllık su meselesini halledecek projenin temelini atıyoruz. İnşallah 16 Nisan'da istikrarı kalıcı hale getirmek için kararımız evet." diye konuştu.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de salona sığmayan Gazianteplilere teşekkür ederek, temel atma törenine yoğun programı arasında katılan Başbakan Yıldırım'a şükranlarını sunduğunu belirtti.

Şahin, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı bütün şehrin Demokrasi Meydanı'nı doldurduğunu dile getirerek, aynı performansı halk oylamasında da beklediklerini vurguladı. Şahin, "Bu yapılanları unutmadan sandıkta yeni bir destan yazacağız." dedi.

Açılışta, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak, Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri hazır bulundu.