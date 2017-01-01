MHP Grup Başkanvekili Usta:

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SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İdlib'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Yüzlerce defa bu şekilde gaz kullanımı söz konusu oldu. Dünya seyirci maalesef. O yüzden Türkiye güçlü olmalı. Etrafımızda adalet istiyorsak, Türkiye'yi daha güçlü kılmamız lazım. Bütün gayretlerimiz de Türkiye'nin daha güçlü olması içindir." dedi.

Usta, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı dolayısıyla Samsun Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca Gazi Caddesi'nde düzenlenen "Başbuğ Alparslan Türkeş" sergisini ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Usta, rahmetle andıklarını Türkeş'in Türk milliyetçiliğinin hem Türkiye'de hem de dünyada başlatıcısı ve hamisi büyük bir lider olduğunu belirtti.

Ülke ve millet olarak Türkeş'e minnet borçlu olduklarını vurgulayan Usta, "En sıkıntılı zamanlarında ülkenin önünü açmak için her türlü fedakarlığı göstermekte hiç çekinmemiştir. Aslında bir siyaset adamı gibi bu anlamda hareket etmemiştir. Onun bir tek sevdası vardı, o da Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesini aşmasıydı. O sevda için bütün hayatını vakfetmiştir. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halk oylamasına yönelik de değerlendirmede bulunan Usta, artık son kulvara gelindiğini, yaşanan bilgi kirliliğinin giderilmesi gerektiğine işaret etti.

Milletin ferasetine güvendiklerini kaydeden Usta, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Yaptığımız toplantılarda daha çok milletimizi bilgilendirmeye yönelik hareket ediyoruz. Milletimiz en doğru kararı verecektir. İnşallah kararın 'evet' yönünde çıkacağından hiçbir endişem yok ancak sonuç ne olursa olsun, vatandaşlarımız hangi tercihte bulunursa bulunsun, herkes bizim vatandaşımızdır. Herkes bu milletin şerefli bir üyesidir. Birlik ve beraberliğe bu kadar çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde referandum sonucunun birlik ve beraberliğimizi bozucu etki yaratmaması lazım. Ben onu güçlendireceği yönünde etki oluşturacağını düşünüyorum."

- Suriye'deki kimyasal silah saldırısı

Usta, İdlib'deki kimyasal silah saldırısına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. İnsanlık dışı. Kimyasal gaz kullanımı sonucu yüzün üzerinde çoğu çocuk olmak üzere insan hayatını kaybetti. Bu ilk değil, dünya seyirci kalıyor, sessiz kalıyor. Her şeyden önce insan, ayrıca da Müslüman, bizim dindaşlarımız o insanlar. Mazlum, mağdur insanlar. Yüzlerce defa bu şekilde gaz kullanımı söz konusu oldu. Dünya seyirci maalesef. O yüzden Türkiye güçlü olmalı. Etrafımızda adalet istiyorsak, Türkiye'yi daha güçlü kılmamız lazım. Bütün gayretlerimiz de Türkiye'nin daha güçlü olması içindir."

- CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un sözleri

Usta, bir gazetecinin, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözleriyle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, kutuplaşmadan yana olmadıklarını, birlik ve beraberliğin güçlenmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

Sloganlarla veya abartılı şekilde, "Bunun sonucu şuraya gidecek, bunun sonucu buraya gidecek" türü açıklamaların doğru olmadığını savunan Usta, "CHP'li o milletvekilinin 'denize dökme' ifadesi son derece yanlış bir ifadedir. Hiçbir şekilde kabul edilemez ama sürekli bunu gündemde tutarak, siyaset yapmak da doğru bir şey değil. Bu tür ifadelerden herkesin kaçınması lazım. Hoşgörü içinde, birlik beraberlik içinde Türkiye'nin bu süreci atlatması lazım." diye konuştu.



