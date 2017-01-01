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Muş'ta 269 güvenlik korucusu göreve başladı

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:16
Muş'ta 269 güvenlik korucusu göreve başladı

MUŞ (AA) - Muş'ta eğitimlerini tamamlayan 269 güvenlik korucusu düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve güvenlik korucuları silah başında yemin etti.

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, teröristlerin fareler gibi köşe bucak kaçtığını, terörle mücadelede güvenlik korucularının da başarı ve fedakarlıkları sayesinde olumlu neticeye ulaşıldığını söyledi.

Emekliye ayrılan güvenlik korucularının görevlerini hakkıyla yerine getirdiğini ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki sizler bu bayrağı daha yükseklere taşıyacak ve kısa zaman içerisinde terör örgütünü tamamıyla Türkiye'nin gündeminden çıkaracaksınız. Bu görevi icra ederken 'peygamber ocağı' diye nitelendirdiğimiz askerlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızla omuz omuza birlikte mücadele edecek ve onların yol göstericiliğinde inşallah zaferden zafere koşacaksınız."

İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin de göreve yeni başlayan güvenlik korucularının işlemlerinin tamamlandığını, görevlerini layıkıyla yerine getireceklerini ifade etti.

Güvenlik korucularının ailelerine de seslenen Şahin, "Büyük emek ve fedakarlıkla büyütüp yetiştirdiğiniz evlatlarınız karşımızda dimdik durmaktadır. Bu görkemli tabloyu oluşturarak dosta güven, düşmana korku veren, sizleri yüksek bir heyecan ve coşku ile selamlayan evlatlarınız, milletimizin gurur kaynağıdır." dedi.

Güvenlik korucularının hak ve adaleti daime rehber edineceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesinizle içtiğiniz andınız, göreviniz boyunca en zor koşullarda bile sizlere yol gösterecektir. İçtiğiniz andı bir an bile unutmayınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız ebediyete kadar dalgalanacaktır. Başınız dik, göğsünüz daima kabarık olsun. Çünkü sizler, mazisi şan ve şerefle dolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatlarısınız. Görevinizi yerine getirmek için muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızdaki asil kanda mevcut olduğunu asla unutmayınız."

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri personel, kurum amirleri ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.

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