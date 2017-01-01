Anadolu Ajansı 97 yaşında

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BURSA (AA) - Bursa ve Bilecik'te bazı kurum ve kuruluşlar, yayımladıkları mesajlarla Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, mesajında, AA'nın 1920'den beri doğru, tarafsız haberciliğin öncülüğünü yaparak, 97 yıldır Türk basınının temel kurumlarından biri olma görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

Sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla milletin güvenini kazanan AA'nın, bu anlayış çerçevesinde ilkelerinden taviz vermeden, sürekli gelişim bilinciyle hizmetlerine devam edeceğine inandığını vurgulayan Altepe, "Yaygın haber ağıyla ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 97. yıl dönümünü kutluyor, yönetici ve çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Anadolu'nun sesini dünya döndükçe duyurmasını temenni ediyorum"

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de AA'nın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, emperyalist güçlere meydan okuyan bir milletin Kurtuluş Savaşı'nın dünyaya duyurulması için kurulduğunu anımsattı.

Bozbey, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı bir emanet olduğu için de çok daha değerli. Özgür ve bağımsız basın sayesinde bir ülkenin çağdaşlığa, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne kavuşabileceğine inanıyorum. Anadolu Ajansı da dünyadan, Türkiye'den ve Anadolu'nun en ücra köşelerinden bizlere ulaştırdığı haberlerle haber alma özgürlüğümüze büyük katkıda bulunuyor. Tüm çalışanlarına, emekçilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, Anadolu Ajansının Anadolu'nun sesini dünya döndükçe duyurmasını temenni ediyorum."

- "Dünyanın önemli haber ajansları arasında"

Bilecik Valisi Süleyman Elban da AA'nın, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik ilkelerine daima bağlı kaldığını belirterek, Türkiye'nin ve dünyanın haber alma ve bilgi edinme hürriyetlerini en geniş biçimde kullanmasını sağladığını ifade etti.

Gelişen dünyanın yeniden oluştuğu bu çağda, teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak yayınını doğru, tarafsız ve hızlı habercilik ilkelerine bağlı kalarak sürdüren AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Elban, şöyle devam etti:

''Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin duyurulması amacıyla kurulması talimatını vermesi üzerine 6 Nisan 1920'de faaliyete başlayan Anadolu Ajansı, 97 yılda önemli mesafeler katederek dünyanın önemli haber ajansları arasında yer almıştır. Çağımızda iletişimin ve basın yayının önemi tartışılmaz hale gelmiştir. Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden taviz vermeyen AA, her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olmuştur.''

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da AA'nın son derece önemli bir işlev gördüğünü vurguladı. Yağcı, "Doğru ve tarafsız habercilik anlayışının yanı sıra teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden Anadolu Ajansının bugün yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da önemli temsilcilikleri bulunmaktadır. Bir asra yakın bir geçmişi olan Anadolu Ajansı, ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamını haber, fotoğraf ve görüntüleriyle insanlarımıza başarılı bir şekilde ulaştırmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Tarafsız, hızlı ve doğru haberciliğin adresi"

Bursaspor Kulübünün mesajında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, milli mücadelenin ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan AA'nın 97 yaşında olduğuna işaret edildi.

Mesajda, "Tarafsız, hızlı ve doğru haberciliğin adresi Anadolu Ajansının 97. yılını kutlar, nice 97 yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu Bursa İl Müdürü Osman Başeğmez ile Basın Yayın ve Enformasyon Bursa İl Müdürü Ali Fuad Gölbaşı da AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

