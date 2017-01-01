06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anadolu Ajansı 97 yaşında

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:16
Anadolu Ajansı 97 yaşında

BURSA (AA) - Bursa ve Bilecik'te bazı kurum ve kuruluşlar, yayımladıkları mesajlarla Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, mesajında, AA'nın 1920'den beri doğru, tarafsız haberciliğin öncülüğünü yaparak, 97 yıldır Türk basınının temel kurumlarından biri olma görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

Sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla milletin güvenini kazanan AA'nın, bu anlayış çerçevesinde ilkelerinden taviz vermeden, sürekli gelişim bilinciyle hizmetlerine devam edeceğine inandığını vurgulayan Altepe, "Yaygın haber ağıyla ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 97. yıl dönümünü kutluyor, yönetici ve çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Anadolu'nun sesini dünya döndükçe duyurmasını temenni ediyorum"

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de AA'nın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, emperyalist güçlere meydan okuyan bir milletin Kurtuluş Savaşı'nın dünyaya duyurulması için kurulduğunu anımsattı.

Bozbey, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı bir emanet olduğu için de çok daha değerli. Özgür ve bağımsız basın sayesinde bir ülkenin çağdaşlığa, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne kavuşabileceğine inanıyorum. Anadolu Ajansı da dünyadan, Türkiye'den ve Anadolu'nun en ücra köşelerinden bizlere ulaştırdığı haberlerle haber alma özgürlüğümüze büyük katkıda bulunuyor. Tüm çalışanlarına, emekçilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, Anadolu Ajansının Anadolu'nun sesini dünya döndükçe duyurmasını temenni ediyorum."

- "Dünyanın önemli haber ajansları arasında"

Bilecik Valisi Süleyman Elban da AA'nın, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik ilkelerine daima bağlı kaldığını belirterek, Türkiye'nin ve dünyanın haber alma ve bilgi edinme hürriyetlerini en geniş biçimde kullanmasını sağladığını ifade etti.

Gelişen dünyanın yeniden oluştuğu bu çağda, teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak yayınını doğru, tarafsız ve hızlı habercilik ilkelerine bağlı kalarak sürdüren AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Elban, şöyle devam etti:

''Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin duyurulması amacıyla kurulması talimatını vermesi üzerine 6 Nisan 1920'de faaliyete başlayan Anadolu Ajansı, 97 yılda önemli mesafeler katederek dünyanın önemli haber ajansları arasında yer almıştır. Çağımızda iletişimin ve basın yayının önemi tartışılmaz hale gelmiştir. Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden taviz vermeyen AA, her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olmuştur.''

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da AA'nın son derece önemli bir işlev gördüğünü vurguladı. Yağcı, "Doğru ve tarafsız habercilik anlayışının yanı sıra teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden Anadolu Ajansının bugün yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da önemli temsilcilikleri bulunmaktadır. Bir asra yakın bir geçmişi olan Anadolu Ajansı, ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamını haber, fotoğraf ve görüntüleriyle insanlarımıza başarılı bir şekilde ulaştırmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Tarafsız, hızlı ve doğru haberciliğin adresi"

Bursaspor Kulübünün mesajında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, milli mücadelenin ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan AA'nın 97 yaşında olduğuna işaret edildi.

Mesajda, "Tarafsız, hızlı ve doğru haberciliğin adresi Anadolu Ajansının 97. yılını kutlar, nice 97 yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu Bursa İl Müdürü Osman Başeğmez ile Basın Yayın ve Enformasyon Bursa İl Müdürü Ali Fuad Gölbaşı da AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Su borusuna sıkışan yavru kediler kurtarıldı
YEREL

SU BORUSUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİLER KURTARILDI
Sigara ve içkinin zararlarını anlattılar, ödülü kaptılar
YEREL

SİGARA VE İÇKİNİN ZARARLARINI ANLATTILAR, ÖDÜLÜ KAPTILAR
Osmangazi'de Engelliler ve Yaşlılar Komisyonu kuruldu
YEREL

OSMANGAZİ'DE ENGELLİLER VE YAŞLILAR KOMİSYONU KURULDU
İş Stresini Bowling ile Attılar
YEREL

İŞ STRESİNİ BOWLİNG İLE ATTILAR
İş stresini bowling ile attılar
YEREL

İŞ STRESİNİ BOWLİNG İLE ATTILAR
Bisiklet tutkunları Nilüfer'de buluşuyor
YEREL

BİSİKLET TUTKUNLARI NİLÜFER'DE BULUŞUYOR
Yıldırım Belediyesi'nden vefa örneği
YEREL

YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN VEFA ÖRNEĞİ
Mustafakemalpaşa'da 40 yıllık özlem bitiyor
YEREL

MUSTAFAKEMALPAŞA'DA 40 YILLIK ÖZLEM BİTİYOR
Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı
YEREL

FETİH COŞKUSU YILDIRIM'DA YAŞANDI
Bahar Mahallesi, Özlenen Meydanına Kavuşuyor
YEREL

BAHAR MAHALLESİ, ÖZLENEN MEYDANINA KAVUŞUYOR
Trial Yarışları Nilüfer'de büyük heyecana sahne olacak
YEREL

TRİAL YARIŞLARI NİLÜFER'DE BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLACAK
Bursa'da kültür sanat
YEREL

BURSA'DA KÜLTÜR SANAT
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Bursa'nın fethinin 691. yılı kutlandı
YEREL

BURSA'NIN FETHİNİN 691. YILI KUTLANDI
Yunuseli yolunda trafik düzenlemesi
YEREL

YUNUSELİ YOLUNDA TRAFİK DÜZENLEMESİ
&quot;Dünya Sanat Günü&quot; sergisi
YEREL

"DÜNYA SANAT GÜNÜ" SERGİSİ
Nilüfer Belediye Meclisi'nde ihtisas komisyonları belirlendi
YEREL

NİLÜFER BELEDİYE MECLİSİ'NDE İHTİSAS KOMİSYONLARI BELİRLENDİ
Bursa'nın fethinin 691. yıl dönümü
YEREL

BURSA'NIN FETHİNİN 691. YIL DÖNÜMÜ
Hastanede el sanatları sergisi
YEREL

HASTANEDE EL SANATLARI SERGİSİ
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan UEMS akreditasyonu başarısı
YEREL

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI'NDAN UEMS AKREDİTASYONU BAŞARISI
Osmanlı saray mutfağının baş tacı Mudanya enginarı
YEREL

OSMANLI SARAY MUTFAĞININ BAŞ TACI MUDANYA ENGİNARI
Sanayicilerden Kurtulan'a ödül
YEREL

SANAYİCİLERDEN KURTULAN'A ÖDÜL
Bursaspor kalesini gole kapatamıyor
YEREL

BURSASPOR KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Bursa'da sahte içki operasyonu
YEREL

BURSA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu