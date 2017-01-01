Antalyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Chico katılmadı. İdmana koşuyla başlayan futbolcular, ardından kondisyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.
İki gruba ayrılan oyuncular, antrenmanı çift kale taktik çalışmayla tamamladı. Futbolcuların neşeli halleri dikkati çekerken, teknik direktör Çalımbay'ın oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.
Kırmızı-beyazlı ekibin cumartesi günkü maç öncesi yarın son çalışmasını yapıp, öğleden sonra uçakla Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi.