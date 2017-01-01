Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 332 gram eroin ve 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kentte 3 ve 4 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 332 gram eroin, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ve bir uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan 3 kişinin çıkarıldıkları adli makamlarca "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan tutuklandığı bildirildi.