06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:38

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 332 gram eroin ve 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kentte 3 ve 4 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 332 gram eroin, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ve bir uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan 3 kişinin çıkarıldıkları adli makamlarca "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan tutuklandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
CHP milletvekilleri Yüksekova'da
YEREL

CHP MİLLETVEKİLLERİ YÜKSEKOVA'DA
Yüksekova Belediyesi araç filosunu genişletiyor
YEREL

YÜKSEKOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETİYOR
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Şemdinli'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
YEREL

ŞEMDİNLİ'DEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Dünya Masa Tenisi Günü
YEREL

DÜNYA MASA TENİSİ GÜNÜ
Hakkari'de ağaçlandırma çalışması
YEREL

HAKKARİ'DE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI
Yüksekova'da yol yıkama çalışması
YEREL

YÜKSEKOVA'DA YOL YIKAMA ÇALIŞMASI
Yüksekova'da tarihi geçmiş gıdalar imha edildi
YEREL

YÜKSEKOVA'DA TARİHİ GEÇMİŞ GIDALAR İMHA EDİLDİ
Yüksekova'da içme suyu çalışması
YEREL

YÜKSEKOVA'DA İÇME SUYU ÇALIŞMASI
Hakkari'de referandum çalışmaları
YEREL

HAKKARİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Hakkari'de terörle mücadele
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖRLE MÜCADELE
Vali Toprak, Esenedere gümrük kapısında
YEREL

VALİ TOPRAK, ESENEDERE GÜMRÜK KAPISINDA
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Şemdinli'de MHP bürosu açıldı
YEREL

ŞEMDİNLİ'DE MHP BÜROSU AÇILDI
Hakkari'de kredi destekleri masaya yatırıldı
YEREL

HAKKARİ'DE KREDİ DESTEKLERİ MASAYA YATIRILDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKTAY:
Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı
YEREL

ŞEMDİNLİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu