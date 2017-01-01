Marmaris'te spor kompleksi için yer teslimi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yapımı projelendirilen ve 25 milyon liraya mal olacak spor kompleksinin yer tahsisi için imzalar atıldı.

Manisa Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 36 bin metrekarelik alan, Beldibi Mahallesi'nde spor kompleksi yapılması için, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edildi.

Yer tahsisi imza törenine, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Manisa Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve görevliler katıldı.

Törende konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, spor salonu ve gençlik merkezinin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Özyer, "Orman Bakanlığımız Muğla'ya ne ihtiyaç varsa onu verdi. Her konuda destek oldular. Muğla'nın her ilçesinde yapılan projelerde katkıları var. Marmaris'teki spor tesisleri gençlerimizin yanında turizmin de hizmetinde olacak." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, parti olarak yaptıkları eserlerle anılmak istediklerini vurguladı. Spor kompleksinin projelendirilmesi ve yer tahsisi için emek harcadıklarını dile getiren Öztürk, "Birlik olmanın başarısıdır bu tesisler. Muğla'nın birçok ilçesinde eserlerimiz bitmiş ya da yapımı devam ediyor. Ciddi eserler bırakıyoruz. Marmaris'in en büyük yatırımlarından bir tanesi bu. Bir büyük proje de devlet hastanesi. Bunun da ihalesi birkaç gün içinde yapılacak. Bizim tek derdimiz var, millete hizmet etmek." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, turizmin kötü günlerinde spor turizmi ile turizmcinin nefes aldığını ifade etti. Muğla'yı "spor kenti" yapmak istediklerine değinen Mete, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak için böyle tesislere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

- Muğla'ya Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları

Manisa Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu da mevcut spor tesislerinin daha komplike daha güzel eserlere dönüşeceğini kaydetti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da gençlik spor politikaları kapsamında Muğla'da Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını, tesislerini yaptıklarını söyledi.

Spor kompleksi hakkında bilgi veren Öçalmaz, şöyle konuştu:

"Yeni tahsisle birlikte 36 bin 682 metrekarelik alana sahip olduk. Bu alana, Marmaris Sentetik Yüzeyli Çim Saha, 3 bin kişilik spor salonu, gençlik merkezi yapacağız. Bu yıl içinde başlayacağız, 2018 sonlarına doğru açılışlarını yaparız. Ulusal ve uluslararası organizasyonları yapabileceğiz. Spor kompleksinin toplam maliyeti 25 milyon lirayı bulacak."







