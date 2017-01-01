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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:42
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'de halk oylamasında "evet" tercihi kullanacakların sayısının arttığını belirterek, "Bu artış, ana muhalefet partisi genel başkanı başta olmak üzere, sayın Baykal da dahil milletvekillerinin vücut kimyasını bozdu" dedi.

Elitaş, halk oylaması çalışmaları kapsamında Kayseri'de Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaretinde AA muhabirine, vatandaşın teveccühünü gördüklerini, her geçen gün "evet" tercihinde artış yaşandığını belirtti.

Bu artışın, muhalefet partilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Elitaş, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'de 'evet'lerin hızlı bir şekilde artışı, ana muhalefet partisi genel başkanı başta olmak üzere, sayın Baykal da dahil milletvekillerinin vücut kimyasını bozdu. Onlar, milletin kendi iradesiyle vereceği 'evet' oyunu maalesef farklı bir şekilde yorumlayarak, millete hakaret etme noktasına doğru götürdüler. Milleti aşağılayan, hor gören, onları yok sayan bir zihniyet, inşallah 16 Nisan'da millet tarafından sandıkta en büyük oy oranıyla cezalandırılacaklardır diye düşünüyorum."

Kılıçdaroğlu'nun, geçen yıl 7 Ağustos'ta Yenikapı'daki etkinliğe katılmasını, "Yenikapı ruhunu tek taşıyan benim" diye yorumladığını anımsatan Elitaş, "Anlaşılan, Yenikapı'dan bir ruh alamamış, hala ruhsuz bir şekilde devam ediyor. Söylediği söz, '15 Temmuz, kontrollü bir girişim.' 249 şehidimizin kemiklerini sızlatmak, 2 bin 196 gaziyi üzmek, 15 Temmuz günü üniformalı teröristlere kahramanca göğsünü siper eden, ölüm korkusu olmadan vatan, bayrak sevdasıyla meydanlarda toplanan 80 milyon vatandaşa da hakaret demektir. Sayın Kılıçdaroğlu, böylesine fütursuzca, kontrolsüz bir şekilde konuşmanın hesabını muhakkak vermelidir." diye konuştu.

Beşşar Esed rejiminin İdlib kentine yönelik kimyasal silahlı saldırısına da değinen Elitaş, "İnsan olanın içini sızlatan bir saldırı. Birleşmiş Milletler, gelişmiş ülkeler buna duyarsız kalmamalı. İnsanoğlu, böyle saldırıları lanetlemiştir. Savaşta dahi olsa kimyasal silahla yapılan saldırı savaş suçu sayılmaktadır. Birleşmiş Milletler'in derhal karar alması ve yaptırım uygulaması gerekir. İnşallah duyarlı davranacaklardır diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

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