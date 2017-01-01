HESTOUREX Antalya'da açıldı

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanlığı çatısı altında, Ekonomi, Kültür ve Turizm, Kalkınma, Gençlik ve Spor ile Sağlık bakanlıkları tarafından desteklenen, Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX), ANFAŞ Expo Center'da açıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı fuarın açılış töreninde konuşan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, küçük ama sıcak bir ülkedeki sıcak insanların sevgi ve selamlarını getirdiğini söyledi.

KKTC'de turizmin ciddi şekilde geliştiğini anlatan Ataoğlu, Türkiye'de yaşayan herkesin bu sıcak ülkeyi görmesi gerektiğini dile getirdi. Ataoğlu, "Turizm sektöründe ve üniversite eğitiminde ciddi atılımlar yaptık. Kaliteli turizm tesislerinin yanı sıra yaklaşık 100 ülkeden gençler üniversite eğitimi için KKTC'yi tercih ediyor. Turizm ve üniversite eğitiminde dünyada yarışan ülkeler arasına girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Sağlık ve spor turizminin de her boyutunda yer almak istediklerini ve bütün etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Ataoğlu, Türkiye'nin değişik illerinde KKTC'yi tanıtma etkinlikleri gerçekleştirmeye başladıklarını da bildirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da HESTOUREX'in turizm sektöründe önemli bir mihenk taşı olacağını kaydetti.

Antalya'nın kitle turizminde dünyanın en önemli ve bilinen destinasyonlarından biri olduğunu belirten Karaloğlu, "Ama bunu yeterli bulmuyoruz, Antalya sporda, sağlıkta, kültür ve tarihte de en az kitle turizminde gidebileceği yol kadar yol olduğunu biliyoruz. Bu fuarın gelecek yıllarda gelişerek, büyüyerek, turizme katkı sağlayarak devam etmesini diliyorum." dedi.

- 150 ülkeden 4 bin alım heyeti

Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı ve Fuar Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak, dünyada eşi benzeri olmayan bu fuara yaklaşık 150 ülkeden 4 bin alım heyetinin katıldığını söyledi.

Türkiye'nin dünyada sağlık merkezi olma yönündeki vizyonunun adım adım hayata geçtiğini dile getiren Çakmak, sağlık turizminde Türkiye'nin dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise birinci duruma geldiğini söyledi. Çakmak, şöyle konuştu:

"Her yıl 144 ülkeden yaklaşık 750 bin hastanın tedavisi ülkemizde yapılıyor. Bu, Türkiye'nin sadece deniz, kum, güneş olmadığının örneği. Türkiye'de 60'a yakın alternatif turizm segmenti var. Bunlardan en önemlileri sağlık ve spor. Avrupa'da birçok kişi karavanla seyahat ediyor. Bu da hatırlanması gereken bir turizm çeşidi. Bu fuar vesilesiyle Yeni Zelanda'dan Kanada'ya yaklaşık 4 bin alım heyetine 4 gün boyunca tanıtım yapacağız, ikili görüşmeler, ikili anlaşmalar yapılacak. Bu fuar sonrası 15 milyar dolara kadar bir anlaşmaya imza atarak, gelecek sene ikincisini gerçekleştirmek için çalışacağız."

- Kongre Başkanı Yılmaz

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Necat Yılmaz da kongrede 200'den fazla bildiri yer alacağını ve çok değerli bilim insanlarının konuşmacı olacağını söyledi.

Yılmaz, kongrede göç ve sağlık, anne ve çocuk sağlığı, robotik cerrahi, kemik ve doku nakilleri, organ nakli, kanser cerrahide gelinen nokta hakkında da bilgi verileceğini anlattı.

Açılışta konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise "Bu fuar Türkiye'nin son 30 yıl içinde elde etmiş olduğu ürün zenginliği ve derinliğinin farklı konsepte sunulması amacıyla yapılan bir fuardır. Türkiye'nin böyle bir fuara ihtiyacı vardı. Bu fikri ortaya atan herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, fuarın başarılı olmasını diledi ve seneye fuarın en büyük destekçisi olacakları sözünü verdi.

Birçok kent, belediye, birlik, sivil toplum kuruluşu, kalkınma ajansı ve şirketin stant açtığı fuar, 9 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.