Anadolu Ajansı 97 yaşında

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ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansının hem Türkiye'nin dış politikasının dünyaya anlatılmasında hem de dünyadaki gelişmelerin yansıtılmasında önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Bakan Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, o zamandan bu yana güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik ilkeleriyle en önemli kurumlardan biri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, hem Türkiye'nin dış politikasının dünyaya anlatılmasında hem de dünyadaki gelişmelerin bize yansıtılmasında önemli bir rol üstleniyor. Son yıllarda da çok büyük bir gelişim gösteren Anadolu Ajansı, dünyanın da önemli kurumlarından birisi haline geldi. Yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansı, pek çok dilde yayın yaparak dünyanın önde gelen ajanslarından oldu. Ürettiği haber, fotoğraf ve görüntülerle kaynak olma görevi üstlenen Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlar, çalışanlarını tebrik eder, yayın hayatlarında başarılar dilerim."



