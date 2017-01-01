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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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HESTOUREX Fuarı kapılarını açtı

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:51

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye emin adımlarla yoluna, dünyada küresel aktör olmaya devam edecek. Türkiye'nin gücü artacak ama gücünü barıştan, dostluktan yana kullanacak. Sorunların çözülmesinden yana kullanacak. Türkiye'nin gücü dünyadaki mazlumlara yardım eli olarak uzanacak." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı çatısı altında, Ekonomi, Kültür ve Turizm, Kalkınma, Gençlik ve Spor ile Sağlık bakanlıkları tarafından desteklenen, Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nın (HESTOUREX) ANFAŞ Expo Center'daki açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir ilki, HESTOUREX'i hep birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve talimatlarıyla Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlıkların desteğiyle düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin ve Antalya'nın kültür, turizm ve her insanın mutlu olabileceği sağlık hizmeti dahil bütün alanlarda dünyada önde gelen bir ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye aldığı turist sayısı bakımından dünyada ilk 7'dedir. Antalyamız da İstanbulumuz da öyle. Biz artık kitlesel turizmin yanında, sağlık, spor her türlü alternatife, yani karavan turizminden, Kadir'in ağaç evlerinden doğa turizmine kadar her türlü turizmi, güzelliklerimizi ve zenginliklerimizi yurt içi ve dışından gelen tüm konuklarımıza sunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün, her türlü tedavinin en kaliteli ve hızlı yapıldığı, maliyeti bakımından en uygun hizmetlerin verildiği bir ülke olduğuna dikkati çekerek, sağlık turizmini geliştirmek için özel hastaneler ve devletin, yatırımlarına devam ettiğini, 30 şehir hastanesi kurduklarını bildirdi.

Spor turizminde de çeşitliliği artırmak gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, sporun her türlüsünün düzenleneceği tesisleri kazandırdıklarını vurguladı. Antalya'da golf sahalarının sayılarını artıracaklarını değinen Çavuşoğlu, golften atçılığa, bisiklete kadar her tür spor dalına uygun spor tesisleri yapacaklarını söyledi.

- "40 bin ikili iş görüşmesi bekliyoruz"

Çavuşoğlu, fuarların Antalya'da düzenlenerek ticaretin kalbinin burada attığını, kentin tarımda da önemli olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu buluşmada da bu yıl 10 milyar liranın üzerinde anlaşmanın gerçekleşmesini ve kısa vadede 150 milyar liralık anlaşmanın gerçekleşeceğini bekliyoruz. Bu kongre süresince tedaviler konuşulacak. 2 binden fazla akademisyen fuara katılıyor ve tecrübelerini burada paylaşıyor. 40 bin ikili iş görüşmesi bekliyoruz. 2017 yılı içerisinde sadece Antalya'da 20 uluslararası spor turnuvasının yapılmasını bekliyoruz."

Fuarın gelecek yıl daha başarılı olacağını, bu yıl KKTC'den Turizm ve Çevre Bakanının katıldığını, gelecek yıl Avrupa'dan da turizm, sağlık ve spor bakanlarını davet edeceklerini belirten Çavuşoğlu, insanları mutlu etmek için çalıştıklarını bildirdi.

- "Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek"

Çavuşoğlu, "Amacımız, insanların tedavisini birinci sınıf insan gibi yapabilmektir. Mutlu edecek politikalar üretmesini sağlamaktır. Mutluluk amacıyla bir araya getirmektir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, basının da her zaman önemli misyon üstlendiğini, 15 Temmuz darbe girişiminde bunu herkesin gördüğünü belirtti. Çavuşoğlu, "Türkiye emin adımlarla yoluna, dünyada küresel aktör olmaya devam edecek. Türkiye'nin gücü artacak ama gücünü barıştan, dostluktan yana kullanacak. Sorunların çözülmesinden yana kullanacak. Türkiye'nin gücü dünyadaki mazlumlara yardım eli olarak uzanacak." ifadesini kullandı.

Katılımcılara İngilizce de hitap eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün katılımcılarımız içiniz rahat olsun. Benim Başbakanım, Cumhurbaşkanım, hükümetimiz ve Türk halkı olarak tüm konuklarımıza en iyi hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Geliş nedeniniz ister sağlık, spor, turizm, ne olursa olsun, çok mutlu olduk."

Konuşmasının ardından, katılımcılarla kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştiren Çavuşoğlu, fuardaki stantları gezerek bilgi aldı.


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