Malatya yüzlerce yazarı ağırlayacak

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MALATYA (AA) - Çeşitli kültürel etkinliklere sahne olması beklenen 5-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na yaklaşık 200 yazar ve 300 yayınevi katılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek fuara ilişkin Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak, kitap okumanın önemine işaret etti.

İnsanların kitaplarla bilgi sahibi olabileceğini ve öğrenilen bilgiler ile hayata daha iyi katılım sağlanabileceğini vurgulayan Toprak, "Daha fazla kitap okuyarak, bilgi edinerek, ülkemize, devletimize, çevremize ve bizi yetiştiren ailemize hayırlı bir evlat olarak, bilgimizi güzel işlerde kullanacağız. Bizler şüphesiz ki devletimizi, milletimizi var etmek adına daha fazla okuyacağız. İlmimizi, değerimizi ve birikimimizi de artırmış olacağız." diye konuştu.

Öğrencilerin iyi bir meslek edinmesi için kendilerini geliştirmesi gerektiğini dile getiren Toprak, "İyi bir meslekle devletimize, ailemize ve çevremize iyi bir katkıyı sunmayı ve hayırlı bir evlat olmayı da başaracağız." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da kitap fuarının ilde düzenlenen en anlamlı etkinliklerden biri olduğunu belirterek, okumanın, eğitimin temel taşı ve başarıya giden yol olduğuna işaret etti.

Çakır, öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla fuar düzenlediklerini vurgulayarak, "Kitap fuarı Türkiye'nin sayılı birkaç kitap fuarından biri. Sadece kente hitap eden bir fuar değil, bölgede ciddi bir katılım var. Geçen yıl 50 bini öğrenci, 300 binin üzerinde ziyaretçi geldi fuara. Bu yıl yaklaşık 200 civarında yazar ile 300 civarından yayınevi fuara katılıyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da geçen yıl fuar kapsamında okullarda 105 konferans düzenlendiğini hatırlatarak, bu yıl bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fuar kapsamında "Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun" kampanyası yürütüldüğünü aktaran Tatlı, kentteki ortaokullara öğrencilerin para biriktirerek kitap almaları için 50 bin kumbara dağıtılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından, Toprak, Çakır ve Tatlı ortaokul öğrencilerine kumbaralarını hediye etti.