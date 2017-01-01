06 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray'da fuhuş operasyonu

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:00
Aksaray'da fuhuş operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da fuhuş ve fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde fuhuş yapıldığı ihbarı aldı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, para karşılığı fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen C.P. (25), M.O. (59), S.A. (46), F.K. (20) ile dolapta saklanan Azerbaycan uyruklu L.H'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

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