Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaman ilçesinde DEAŞ'a eleman kazandırılmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçeye bağlı köyde yaşayan, örgüt üyesi olduğu öne sürülen Ö.H'yi Ankara'da yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri süren Ö.H'nin oğlunun, Suriye'de DEAŞ adına faaliyet yürütürken öldüğü iddia edildi.
Öte yandan, ilçede daha önce düzenlenen operasyonda örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.