06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:00

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaman ilçesinde DEAŞ'a eleman kazandırılmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı köyde yaşayan, örgüt üyesi olduğu öne sürülen Ö.H'yi Ankara'da yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri süren Ö.H'nin oğlunun, Suriye'de DEAŞ adına faaliyet yürütürken öldüğü iddia edildi.

Öte yandan, ilçede daha önce düzenlenen operasyonda örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakıcı annenin çocuğu darbettiği iddiası
YEREL

BAKICI ANNENİN ÇOCUĞU DARBETTİĞİ İDDİASI
İlhan Cihaner ve eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar Kırşehir'e geliyor
YEREL

İLHAN CİHANER VE ESKİ KÜLTÜR BAKANI FİKRİ SAĞLAR KIRŞEHİR'E GELİYOR
ırşehir Türküleri Ses Yarışması'nda derececeye girenler ödüllendirildi
YEREL

IRŞEHİR TÜRKÜLERİ SES YARIŞMASI'NDA DERECECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Köpek dövüşüne hayvanseverlerden tepki
YEREL

KÖPEK DÖVÜŞÜNE HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ
AFAD yeni araçlarını tanıttı
YEREL

AFAD YENİ ARAÇLARINI TANITTI
Kaman İlçesine İller Bankası Desteği ile Kurulan Güneş Enerjisi Santrali Elektrik Üretimine Başladı
YEREL

KAMAN İLÇESİNE İLLER BANKASI DESTEĞİ İLE KURULAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİMİNE BAŞLADI
İlkokul öğrencilerine 'Ağız ve Diş Sağlığı' hizmetleri anlatıldı
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE 'AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI' HİZMETLERİ ANLATILDI
CHP'li Hakkı Süha Okay: &quot;Demokrasi için meydanlardayız&quot;
YEREL

CHP'Lİ HAKKI SÜHA OKAY: "DEMOKRASİ İÇİN MEYDANLARDAYIZ"
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: &quot;Türkiye için birlik olalım&quot;
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR BAHÇECİ: "TÜRKİYE İÇİN BİRLİK OLALIM"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu