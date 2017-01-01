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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:09
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

ARDAHAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye'de 'hayır' çıkması halinde toplum rahatlayacak. Türkiye'nin dışarıdaki imajı düzelecek. 'Hayır' çıkması halinde 'helal olsun Türkiye'de halk demokratik olgunluğa erişmiş ve bunun gereğini yapıyor' diyecekler." dedi.

Öztürk Yılmaz, CHP Ardahan İl Teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, halk oylamasında 'hayır' diyeceklerini belirterek, buna Ardahanlıların da büyük ölçüde destek verdiğini iddia etti.

Halk oylamasının Türkiye meselesi olması sebebiyle "hayır" için çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de 'hayır' çıkması halinde toplum rahatlayacak. Türkiye'nin dışarıdaki imajı düzelecek. 'Hayır' çıkması halinde 'helal olsun Türkiye'de halk demokratik olgunluğa erişmiş ve bunun gereğini yapıyor' diyecekler. Ben 'hayır' çıkacağına yüzde yüz emenim. Gezdiğim her yerde bunu görüyorum. 'Evet' kampanyasının içerisinde şeklen yer alan sessiz ve stratejik hayırcılar var. Onları da sandıkta 'hayır' vermeye ve Türkiye'nin önünü açmaya davet ediyoruz."

Halkın tercihine ve kararına saygılı olduklarına işaret eden Yılmaz, "Biz halkımızı 'hayır' demeye davet ediyoruz. Hayır'da hayır vardır diyoruz. İnşallah 16 Nisan bizim için demokrasi için Türkiye'nin önünün açılması için bir zafer olacak O zaferi de burada birlikte kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, hükümetin Ardahan'a yatırım yapmadığını, yapılanların göstermelik olduğunu kaydetti.

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