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Bakan Işık, Kocaeli'de fuar açılışına katıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:12

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu ülke; cumhurbaşkanı, başbakan arasındaki çekişmelerden çok çekti. Yarın aynı sıkıntılarla tekrar tekrar karşı karşıya kalmamak için 16 Nisan'da gelin bu çift başlılığı ortadan kaldıralım." dedi.

Bakan Işık, "Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri"nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin en verimli, en başarılı geçtiği illerden olan Kocaeli'de, 25 binden fazla gencin iş bulduğu bir dönemde bu fuarı gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Fuarda 85 özel sektör, 17 kamu firmasının bulunduğunu aktaran Işık, "Bu fuardaki firmalarımızın taahhüt ettiği istihdam, yani önümüzdeki kısa sürede alınacak eleman sayısı toplam 4 bin 508. Yani şu fuarda inşallah en az 4 bin 500 gencimiz daha işe kavuşmuş olacak, istihdam edilecek." diye konuştu.

Işık, Türkiye'nin, coğrafi konumu açısından dünyanın merkezinde bulunduğunu, bunun Türkiye'ye sağladığı çok büyük avantajlar olduğunu kaydetti.

- "Türkiye'yi tutabilene aşk olsun"

Bakan Işık, Türkiye'nin en önemli avantajlarından birinin de genç ve dinamik nüfusu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye, bu iki avantajı iyi değerlendirirse Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. Ama Türkiye'nin, bu iki potansiyelini iyi değerlendiremezse hem içeride hem dışarıda çok büyük risklerle karşı karşıya kalma durumu da mutlaka oluşur. Onun için istihdam Türkiye'nin hiçbir şekilde vazgeçemeyeceği, gözardı edemeyeceği çok ama çok önemli bir kavram. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımız bizzat bu konuya el attı. Allah'a hamdolsun, Kocaeli bu konuda Türkiye'nin potansiyeli en yüksek illerinin başında geliyor. Şehrin nüfusuna oranla şu anda Türkiye birincisiyiz. Bunu inşallah daha da artıracağız.

Gençlerimize iş bulmak istiyorsak, hayata güvenle bakmalarını istiyorsak, yapmamız gereken istihdamı artırmak geliştirmek. Özellikle genç istihdamı, ülkelerin mutluluğu için son derece önemli. İşte bu noktada Türkiye'nin hiçbir şekilde şansa bırakamayacağı, hiçbir şekilde taviz veremeyeceği en önemli olgulardan birisi büyüme. Türkiye gibi genç ve dinamik bir nüfusa sahip ülkeler yılda en az yüzde 5 büyüme yakalamak zorunda. Zira her yıl 1 milyondan fazla gencimiz çalışma yaşına giriyor. Bu insanların iş bulması, aş edinmesi, Türkiye'nin geleceği için kritik öneme sahip. Bunu sağlayabilmenin yolu da Türkiye'nin istikrarını kalıcı hale getirmesi, sürdürülebilir büyüme rakamlarını sürekli başarabilmesi. Türkiye ne zaman istikrarını yakaladıysa en az yüzde 5 büyüme yakaladı."

Bakan Işık, 2002'den bugüne kadar Türkiye'nin küresel ekonomik krize rağmen, ortalama yüzde 4,7 büyümeyi yakaladığına işaret ederek, "Bakın geçen yıl 2016 yılı. Türkiye'de bir hain darbe girişimine maalesef hepimiz şahit olduk. Ama Allah'a hamdolsun Türk milletinin o asil duruşu, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin sokaklara çıkması, o hainlere göğsünü siper etmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensuplarının, asker elbisesi giymiş o hainlere karşı kahramanca mücadele etmesi, darbe girişimini boşa çıkarttı. Ondan sonra maalesef hem dışarıda hem de onların içerideki iş birlikçilerinin birtakım algı operasyonlarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Bütün bunlara rağmen, Türkiye 2016 yılında yüzde 2,9'luk büyümeyi başardı. Başka bir ülkeyi gösteremezsiniz, bir darbe girişimine maruz kalacak, kendi içinde birtakım sıkıntılarla uğraşacak, küresel ekonomi de Amerika'nın faiz artırımı, Çin'deki belirsizlik gibi pek çok belirsizlikle uğraşacak ve yine yüzde 3 gibi bir büyümeyi başaracak." ifadelerini kullandı.

- "Artık Türkiye istikrarsızlıklarla zaman kaybetmesin"

Bu büyümenin gençlerin iş bulması anlamına da geldiğini dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"Her bir gencimizin, geleceğine daha bir güvenle bakması demek. Bunun için Türkiye sandıkta istikrarını artık sağlamak zorundadır. 16 Nisan'da bu açıdan son derece önemli bir halk oylamasına gidiyoruz. Artık diyoruz ki 82 Anayasasının ortaya koyduğu çift başlılık, 367 garabetinden sonra ortaya çıkan çift başlılığı ortadan kaldıralım. Bu ülke; cumhurbaşkanı, başbakan arasındaki çekişmelerden çok çekti. Yarın aynı sıkıntılarla tekrar tekrar karşı karşıya kalmamak için 16 Nisan'da gelin bu çift başlılığı ortadan kaldıralım. Artık hükümet sandıkta halk tarafından doğrudan belirlensin. Artık Türkiye önüne baksın. Artık Türkiye her yıl seçim mi oldu, güven oyu mu alamadı hükümet, gensoruyla mı düşecek, bir sürü belirsizlikten kurtulsun. Bunu Türkiye başarırsa inanın Türkiye'nin önünde kimse duramaz. Bunu Türkiye başarırsa hem çok güçlü bir ekonomiye sahip olacak, hem çok güçlü bir demokrasiye.

Diyoruz ki gençler geleceğinize sahip çıkın, siz bu ülkenin geleceğisiniz. Artık Türkiye istikrarsızlıklarla zaman kaybetmesin. Bakınız 1960 yılından 2002 yılına kadar 42 yıllık sürede Türkiye 30 yılını kaybetti. Güney Kore açlık çekerken geldi, Türkiye'yi geçti. Şu anda dünyaya Güney Kore teknoloji ihraç ediyor. Biz de maalesef onun ürettiği teknolojileri kullanan bir ülke konumundayız. Yani biz onlardan daha mı kabiliyetsiziz, biz onlardan daha az mı kafası çalışan insanlarız, biz onlardan daha mı az çalışıyoruz? Hayır, biz maalesef istikrarsızlıklarla kendi enerjisini kendi içine harcayan bir ülke konumuna düşürüldük."

Bakan Işık ve protokol üyeleri, daha sonra fuarın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

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