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Adalet Bakanı Bozdağ: (1)

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:16
Adalet Bakanı Bozdağ: (1)

KIRIKKALE (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'deki savaşa ilişkin "Çok net bir şekilde görüyoruz ki insanlık ölmüştür. Vicdan ayaklar altındadır. Vicdan da ölmüştür. Eğer bir vicdan olsa bu olup bitenler karşısında o vicdan ayağa kalkar ve bunun gereğini yapar. Ama maalesef yapmıyor." dedi

Bozdağ, Kırıkkale Üniversitesince düzenlenen 2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin insanlığın ilk gününden bugüne kadar her daim gündemde olan çok önemli bir konu olduğunu ve kıyamete kadar da en önemli konulardan birisi olacağını belirtti.

Savunma sanayi konusunda uluslararası bir tekelleşmenin bütün dünyayı etkisi altına aldığını aktaran Bozdağ, "Bu tekelleşmenin de dünyanın huzuruna, barışına, en büyük kötülüğü yaptığını görüyoruz. BM Güvenlik Konseyindeki belirli sayıdaki üyenin dünyanın huzuru ve güveni konusunda karar alırken uluslararası hukuku göz ardı eden ama sadece kendi çıkarlarını esas alan kararlar alması da dünya barışını tehdit etmektedir. Bugün Suriye'de yaşananlara baktığımızda gerçekten çok büyük bir dramla karşı karşıyayız. Esed yönetimi İdlib'de kimyasal silah kullandı ve pek çok çocuk, kadın, erkek masum insan bu kimyasal silah kullanımı sonucu hayatını kaybetti." diye konuştu.

Bakan Bozdağ, "İnsanlık, uluslararası hukuk, vicdan öldü mü?" diye seslenerek, şunları söyledi:

"Bütün dünya insanlara ve insanların yaşamına değer verme konusunda birbirinden daha üstününü tanımıyor. 'En iyi ben verdim' diyor. İnsanların hakları tartışılmaz. Bütün devletlerin ve uluslararası örgütlerin görevi de bu hakları teminat altına almak ve özgürce kullanımını sağlamaktır. Her defasında Türkiye'yi eleştirenler, 'insan hakları, insan hakları' diyenlere soruyorum. Suriye'de öldürülenlerin yaşam hakkı karşısında neden sesinizi yükseltmiyorsunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Onların yaşam hakkı yok mu? Uluslararası hukuk gereği altına imza attığımız metinlerin gereğini neden BM yapmıyor? Neden BM Güvenlik Konseyi, uluslararası örgütler yapmıyor? Neden bu vahşet karşısında ortak bir tavır ortaya koymuyor. Çok net bir şekilde görüyoruz ki insanlık ölmüştür. Vicdan ayaklar altındadır. Vicdan da ölmüştür. Eğer bir vicdan olsa bu olup bitenler karşısında o vicdan ayağa kalkar ve bunun gereğini yapar. Ama maalesef yapmıyor."

- "İnsanlık Suriye'de kaybetmiştir"

Avrupa'dan gelip her defasında insan hakları dersi vermeye kalkanlara da seslenen Bozdağ, "Niye gidip de bunu Esed'e veya bunu yapanlara, ses çıkarmayanlara söylemiyorsunuz? dedi.

Bozdağ, bunları engelleme imkanı olup da engellemeyen, mani olma imkanı olup da mani olmayanların sorumluluklarının da tartışmasız olduğunu kaydetti.

Putin'in de Trump'ın da başka ülkelerin ve liderlerinin de ölen insanlardan dolayı mesuliyeti olduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Vazifelerini yapıp, altlarına imza attıkları uluslararası hukukun gereğini yapmadıkları için mesuliyetleri var. Ülkelerin elbette çıkarı olacaktır ve çıkarlarını elbette esas alacaktır. Ama hiçbir ülkenin çıkarı, insanlığı yok etmek üzerine kurulamaz. Masum insanların öldürülmesini kendi ülkesinin menfaati gibi gören bir anlayışla dünya daha fazla yoluna devam edemez. Gördüğümüz şey maalesef böyle bir fotoğrafı veriyor. İnsanlık Suriye'de kaybetmiştir. Terör, silah ve bu tekeli elinde tutanlar kazanmıştır. Ama bunlar da eninde sonunda kaybedecek, yine insanlık kazanacaktır. Türkiye bu anlamda insanlığın sözcüsü, hakkın, vicdanın yegane seslendiricisi olmuş, adaletin tecellisi için üzerine düşeni büyük bir gayretle yapmış, yapmaya da devam edecektir. Biz hep hakkı söyledik. Onun içinde bizden rahatsız oluyorlar. Haksızlıkları yüze vurduğumuz için rahatsız oluyorlar. Biz öldürmekte kimseyle yarış yapamayız. Masumların üzerine ölüm kusan silahları göndermekte bizim kimseyle yarış yapma niyetimiz yok. Biz yaşatmakta, yaşam hakkını korumakta, her türlü yarışa varız. İyilikte, güzellikte, insanlığı barış ortamına çekmekte yarışa varız."

(Sürecek)

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İdlib'teki kimyasal silah saldırısı
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İDLİB'TEKİ KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: &quot;Şu an hem Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri hem de Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin olduğu bir çalışmayla bu otopsi tamamlanmış durumda. Esed'in kimyasal silah kullandığı, bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda.&quot;
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ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: "ŞU AN HEM DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ HEM DE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KİMYASAL SİLAHLARI YASAKLAMA ORGANİZASYONU TEMSİLCİLERİNİN OLDUĞU BİR ÇALIŞMAYLA BU OTOPSİ TAMAMLANMIŞ DURUMDA. ESED'İN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞI, BU BİLİMSEL İNCELEMEYLE DE TESPİT EDİLMİŞ DURUMDA."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: &quot;İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi.&quot;
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ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: "İDLİB'DEN GETİRİLMİŞ OLAN 3 CESET ÜZERİNDE ADANA'DA OTOPSİ YAPILDI. YAPILAN OTOPSİ SONUCUNDA KİMYASAL SİLAH KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ."
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