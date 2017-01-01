Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BARTIN (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, " 'Hayır' oyu verdiğiniz zaman memnun olacakları sıraladığımızda kimler memnun olacak? Dolayısıyla bunun hayırlı olmadığını, hayırlara vesile olmadığını söylemem gerekir. Bakın, PKK var, Kandil var, onların kardeşleri var. DAEŞ, FETÖ var. Doğrusu bunların memnun olacağı bir tercihin tercih edilmemesini arzu ederim." dedi.

Özlü, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kendisini bölgenin bakanı olarak gördüğünü ve bölge sorunlarına karşı sorumlu hissettiğini söyledi.

16 Nisan’da gerçekleştirilecek halk oylaması kapsamında MHP ile bir program hazırladıklarını ve 18 maddelik anayasa değişikliğine Bartın’dan yüksek seviyede 'evet' oyu beklediklerini dile getiren Faruk Özlü, şöyle konuştu:

"Bu Bartın için, ülke için önemli. Hatta bölge coğrafyası için önemli. Ben 'hayır' oylarının da AK Parti açısından muteber olduğunu her yerde söylüyorum ancak, 'hayır’ oyu verdiğiniz zaman memnun olacakları sıraladığımızda kimler memnun olacak? Dolayısıyla bunun hayırlı olmadığını, hayırlara vesile olmadığını söylemem gerekir. Bakın, PKK var, Kandil var, onların kardeşleri var. DAEŞ, FETÖ var. Doğrusu bunların memnun olacağı bir tercihin tercih edilmemesini arzu ederim. Bunlar gelir geçer, önemli olan Türkiye'nin, milletimizin geleceğidir."

Türk milletinin, geçmişten bu yana daima mazlumdan yana tavır alan bir millet olduğunu ve milletin geleceği için böyle bir paket hazırladıklarını anlatan Özlü, "İnanıyoruz ki Türkiye önümüzdeki dönemde bir sıçrama, bir hamle daha yapacak. Bu büyük hamle, büyük milletimizin insanlığa sunacağı hizmetlere de vesile olacak." dedi.

Türkiye'nin etrafının bir ateş çemberi olduğunu ancak ülkenin kendi sorunlarını yine kendi gücüyle çözdüğünü anlatan Özlü, şöyle devam etti:

"Suriye’de operasyon yürüttük, kendi gücümüzle yürüttük. Kimse ambargo koyup bizi mağdur etme durumunda olamadı. Çünkü kendi silahımızı, kendi tüfeğimizi, kendi tankımızı kendimiz yapıyoruz. O dönemler geride kaldı. Onlar eski Türkiye’nin gündemiydi. Bakın 4 ay operasyon yürüttük, bir tek gık çıkmadı. Tekrar bir operasyon daha yürütebiliriz. Yine bunu da kendi gücümüzle yapacağız. Türkiye’nin güçlü olması, işlerini hızlı yürütmesi lazım. Bu referandum da buna vesile olacak. Kim ne derse desin bu 18 maddenin her biri birbirinden değerli. Bunlara 'evet' demek için en az 18 bin gerekçe söylenebilir."

Daha sonra Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan'ı ziyaret eden Özlü, bakanlık olarak bilimin ve teknolojinin gelişmesinden sorumlu olduklarını dile getirdi.

Bakanlık olarak yaptıkları düzenlemeyle "bilim sanayi ve teknoloji eğitimi" adı altında bir yapılanmaya gittiklerini, hem Milli Eğitim Bakanlığına, hem de YÖK'e destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Özlü, "Bilim, sanayi ve teknoloji arasında bağ kurmak istiyoruz. Bunu önemsiyoruz, çünkü daha yüksek katma değerli ürünler üretmek için sanayinin teknolojiye ihtiyacı var. Teknoloji transferini düşündüğünüzde daima birilerine bağımlı ve takipçisiniz. Teknoloji transfer etmek çok uzun vadede Türkiye'nin hayrına değil. Türkiye, kendisi teknolojisini üretmeli ve ülkemiz artık teknoloji üretebilecek düzeyde." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Özlü, Bartın Valisi Nusret Dirim’i de makamında ziyaret ederek, kentle ilgili bilgi aldı.