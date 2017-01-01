Anadolu Ajansı 97 yaşında

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ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Anadolu Ajansı artık hem Türkiye'de hem bütün dünyada güvenilir haberciliğin, manalı haberciliğin adresi oldu. Bu başarılarının devamını temenni ediyorum." dedi.

Akdağ, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, bugün kuruluş yıl dönümü olan AA'nın 97 yıllık büyük bir armada olduğunu belirtti.

AA'nın son zamanlarda başarılarının üzerine başarı katan bir kurum olduğunu ifade eden Akdağ, "Başta çok değerli Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı Bey olmak üzere bütün Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı artık hem Türkiye'de hem bütün dünyada güvenilir haberciliğin, manalı haberciliğin adresi oldu. Bu başarılarının devamını temenni ediyorum." diye konuştu.

Akdağ, gittikleri her yerde AA çalışanlarıyla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin en uzak köşelerine de gitsek şu anda Erzurum'un en uzak ilçelerinden birinde Karaçoban'dayız, her yerde Anadolu Ajansı vazifesini mükemmel şekilde yerine getiriyor. Tüm çalışanlara sağlık, afiyet diliyorum." ifadeleri kullandı.







