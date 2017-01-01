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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Zor bir fikstürümüz var"

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:23


ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, "Zor bir fikstürümüz var. Evimizde üç maçımız var. Beş maçımız da deplasmanda. İki maç üst üste kaybettiğimizde zor durumda kalabiliriz." dedi.

Susic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep'te ligin en zor maçlarından birine çıkacaklarını söyledi. Gaziantep'in son deplasman maçlarında galibiyet aldığını hatırlatan Susic, "Gelecek maç bize karşı oynayacaklar. Ondan sonra ekstra bir maçları var. Eğer iki maçta galibiyet alırlarsa önlerindekini yakalama şansları olacak." diye konuştu.

Gaziantep'e en az bir puan almaya gideceklerini belirten Susic, bunu başaracak kalitede olduklarını vurguladı. Son iki maçta galibiyet aldıklarını hatırlatan Susic, ligdeki konumlarından şimdilik memnun olduğunu kaydetti.

Deneyimli teknik adam, ligde kalmayı başarabilecek kaliteli oyunculara sahip olduğunun altını çizerek, "Bizi zor maçlar bekliyor ama yine de ligde kalırız diye düşünüyorum. İlk geldiğimde de söyledim; zor bir fikstürümüz var. Evimizde üç maç oynayacağız. Beş karşılaşma da deplasmanda. İki maç üst üste kaybettiğimizde zor durumda kalabiliriz ama söylediğim gibi iyi bir takım ve kaliteli oyuncularımız var. Ligde kalırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor'un oyun felsefesini de değerlendiren Susic, çok gol yiyen bir takım olmalarına rağmen çok da gol attıklarını dile getirdi.

"Bizim takımın yapısı ofansif futbol ve biz de bu oyunu seviyoruz" diyen Susic, "Bundan sonra da çok gol atarız ama yiyeceğiz de. Umarım daha çok gol atarız ve sonuç bizim lehimize olur." değerlendirmesinde bulundu.


- Gaziantepspor maçı hazırlıkları


Öte yandan, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde gerçekleştirilen idmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli takımın, basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladığı öğrenildi.

Turuncu-yeşilliler yarın sabah yapacağı ter idmanının ardından hava yoluyla Gaziantep'e gidecek. Kafilede sakat Darko Lazic ile idman eksiği bulunan Cenk Ahmet Alkılıç'ın yer almayacağı bildirildi.


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