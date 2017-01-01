Adalet Bakanı Bozdağ: (2)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRIKKALE (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "DEAŞ uluslararası proje bir terör örgütüdür. Bölgedeki misyonu tamamlanana kadar bir yandan dövülecek bir yandan da parlatılacak. Misyonu bittiğinde de fişi çekilecek." dedi.

Bozdağ, Kırıkkale Üniversitesince Mavi Salon'da düzenlenen 2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu açılışında yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin güçlü olunması gereken en büyük alanlardan biri olduğunu söyledi.

Kendi kendine yeten bir Türkiye'nin varlığının bölgede huzur ve barışın sigortası olacağını anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin savunma sanayi gücü bugünkünün çok çok üstünde olmuş olsaydı, bu kadar olumsuzluk, bu kadar vahşete bütün dünya seyirci kalmazdı. Bu vahşeti yapmaya da cesaret edemezdi. Biz savunma sanayimizi barışı, huzuru, güveni ayakta tutmak için güçlendirmek zorundayız. Türkiye her alanda kendini geliştirmek, yerli ve milli bir düşünceyi hayata geçirmek zorundadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun talimatlarıyla Türkiye yerli ve milli savunma sanayisini kurmak üzere büyük bir karar aldı ve bu kararı büyük bir kararlılıkla uyguluyoruz. Yerli üretimde yüzde 20'lerden 60'lara geldik. Hedefimiz 80'i bulmak, mümkünse daha yukarılara çıkmaktır. Terör örgütlerini ve onların iplerini elinde tutanları perişan edecektir. Kendi savaş uçaklarını, helikopterlerini, insansız hava araçlarını, tanklarını, gemilerini ve pek çok gerekli olan silahlarını üretebilen Türkiye, kendi füzelerini üretebilen bir Türkiye, büyük bir Türkiye'dir. 500, bin ve 2 bin kilometre mesafeli Türkiye'nin elinde savunma sanayi materyali olmuş olsa Türkiye, güçlü bir Türkiye olur mu, olmaz mı?"

Bozdağ, AK Parti hükümet olduğunda Türkiye'nin insansız hava araçlarını İsrail'den aldığını ve büyük bir kısmının teslim edilemediğini ifade etti.

Teslim alınanların da bozulduğunu ve bozulanların, tamir edilenlerin de verilmediğine dikkati çeken Bozdağ, "Parayı biz vermişiz yalvarıyoruz araç yok. Baskı yapıyoruz araç yok. Kardeşim bunu biz yapamaz mıyız? 'Yaparız' diyorlar. O zaman niye yapmıyoruz. İrade lazım. Şimdi irade kondu, Türkiye artık bu araçları kendi yapıyor. Şimdi akıllı silahları da Türkiye kendi yapacak. Daha ileri adımları da kendimiz atacağız. Savunma sanayi konusunda sadece kar hesaplı bir düşünceyle hareket edersek hata ederiz. Türkiye kendi güvenliği ve bölgenin güvenliği, huzur ve barış için bu adımları atmak durumundadır. Göktürk uydusu şu anda semada. Bütün dünyayı Türkiye oradan takip edebiliyor." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin Ar-Ge'ye ayırdığı kaynakların önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derece de yüksek olduğunu vurgulayan Bozdağ, Ar-Ge konusunda yenilikçiliğe büyük değer verdiklerini, bunu sadece lafla değil desteklemek suretiyle de yaptıklarını belirtti.

Bozdağ, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'nin büyük ve gelecekte de huzur ve barış içerisinde bir ülke olarak varlığını devam ettirmesi için savunma sanayisine öncelik verdiğini dile getirerek, "Yerlileştirme, millileştirme ve yazılımıyla her şeyiyle kendimize ait olan yeni bir düzeni kurmak kararı almış ve bu kararı da kararlılıkla uygulamaktadır. Eğer milletimizin desteği ve duası arkamızda olursa 2023'te yüzde 80 savunma sanayinde yerliliği yakalayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "DEAŞ ile mücadele eden tek ülke Türkiye'dir"

"Bütün terör örgütleri silahlarını kimden alıyor? Bu DEAŞ terör örgütü ne zaman peydah oldu? 4-5 yıllık mazisi ya var ya yok" ifadesini kullanan Bozdağ, "Bu DEAŞ terör örgütünde dünyanın 152 ayrı ülkesinden 95 ayrı etnik kökenden terörist var. Anaları, babaları, kültürleri, eğitimleri ayrı inançları, yaşam tarzları farklı bu kadar insanı öldürmek ve ölmek üzere Suriye ve Irak'a gelmeye kim ikna ediyor?" diye sordu.

"66 ülke var koalisyon ülkesi, bu terör örgütünü bombalıyor, bombalıyor bitmiyor" görüşünü dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Amerika bir yandan Rusya bir yandan herkes bir yandan bombalıyor. Çok net söylüyorum doğru adreslere bombalar gitmiyor. DEAŞ ile mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. Ama öte yandan Türkiye ile DEAŞ'a yardım yataklık yapan bir ülke gibi göstermek isteyen uluslararası çevreler bunun taşeronluğunu yapan FETÖ ve onun alçakları da var. Siz tek mücadele eden ülkesiniz. Sizi de mücadele ettiğiniz terör örgütüne yardım ve yataklık eden bir ülke olarak göstermek isteyen bir uluslararası organizasyonla da karşı karşıyayız. Bu örgüte silahları kim veriyor? Öyle silahlar var ki uçakları, helikopterleri düşürebiliyorlar. Bu silahları sıradan insanlar kullanamaz. Lisans eğitimi almış insanların bile belli bir eğitimi almadan onları kullanması mümkün değil. Kim veriyor bu silahları? Çok net ve inanarak söylüyorum DEAŞ uluslararası proje bir terör örgütüdür. Bölgedeki misyonu tamamlanana kadar bir yandan dövülecek bir yandan da parlatılacak. Misyonu bittiğinde de fişi çekilecek. Bu bölgedeki dizayn çalışmalarının motor gücüdür. Onun için Türkiye'de yaşayan bizlerin bu olup bitenleri çok yakından görmesi ve iyi değerlendirmesi gerekiyor."

Bozdağ, bu terör örgütlerinin silahlarını kestiklerinde hiç mücadeleye gerek kalmadan 6 ay sonra biteceğini vurguladı.

Terörü destekleyen bu ülkelerin hepsine de terörü desteklemekten vazgeçmeleri çağrısında bulunduklarını anlatan Bozdağ, terörün vatanının, dininin olmadığını terör örgütlerinin insanlığın, devletlerin ve halkların düşmanı olduğunu söyledi.

(Bitti)