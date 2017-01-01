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BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırısına ilişkin, "Bunu yapanları lanetliyoruz. Bu dünyada ve ahirette inşallah cezalarını görürler. Bu insanlık ve savaş suçudur. Savaşın bile bir ahlakı, bir sınırı vardır. Ama bunların hiç birinin ölçüsü yok." dedi.

Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında Belediye Kültür Merkezinde düzenlen AK Parti Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda teşkilatta geçmişten bu yana görev yapan partililerle bir ara geldi.

Burada konuşan Yılmaz, bugüne kadar AK Parti’ye emeği geçen herkese teşekkür etti, hayatını kaybedenlere de rahmet diledi.

AK Parti’ye yapılan hizmetin aslında Türkiye'ye yapılan hizmet olduğunu vurgulayan Yılmaz, "AK Parti'nin kaderi ile milletimizin kaderi birleşmiştir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, AK Parti ile bu ülkede büyük bir dönüşüm süreci yaşandığına işaret ederek, ülkede ekonomide, sosyal politikada, dış politikada, demokraside ve her alanda çok büyük değişimler, dönüşümler yaşandığını, bunda herkesin emeği bulunduğunu söyledi.

- "Hizmetleri engellere rağmen başardık"

Günümüzde Türkiye'de çok güzel hizmetlerin sunulduğuna dikkati çeken Yılmaz, mevcut anayasayı 1982 model arabaya benzeterek, mevcut sistemin engellemelerine ve sistemin aksaklıklarına rağmen bu kadar hizmeti sunduklarını belirtti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gezi, 17/25 hadiseleri, bütün bunlar yetmedi en son 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Hizmetleri, bu engellere, müdahalelere rağmen başardık. Adeta engelli bir koşu yaptık. Bu kadar engele rağmen bu kadar duble yol, hastane, okul, köprü yaptık. Eğitimde, sağlıkta, adalette ve emniyette büyük atılımlar yaptık. Fakir fukaraya sahip çıkan politikalar uyguladık. Birde bu engeller olmasaydı ne olurdu? Belki 11 değil 20 bin dolar olurdu kişi başı gelirimiz."

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Cumhurbaşkanlı hükümet sisteminin Türkiye’nin gelişmesini daha üst seviyelere çıkaracağını vurgulayan Yılmaz, mevcut sistemin artık işlemediğinin, siyasi ve ekonomik kriz ürettiğinin altını çizdi.

"Bu sistem 12 Eylül darbe anayasasının getirdiği, o dönemde Kenan Evren'e göre konulmuş bir sistem. Biz bunu niye koruyoruz? Bırakalım değişsin." diyen Yılmaz, daha güzel bir sistem kurmak istediklerini dile getirdi.

Son dönemde sağlanan başarıların, sistemden kaynaklanan başarılar olmadığını anlatan Yılmaz, şahıstan, partiden kaynaklanan başarılar olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir liderlik sergilemeseydi arkadaşlarıyla beraber, bu başarılar olur muydu? Biz şimdi diyoruz ki; artık şahıslara ve partilere bağlı olmasın istikrarımız, sistemden kaynaklanan bir istikrar olsun." şeklinde konuştu.

- Esed rejiminin kimyasal saldırısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin katledildiğini anımsattı.Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu yapanları lanetliyoruz. Bu dünyada ve ahirette inşallah cezalarını görürler. Bu insanlık ve savaş suçudur. Savaşın bile bir ahlakı, bir sınırı vardır. Ama bunların hiç birinin ölçüsü yok. İşte değerli kardeşlerim güçlü olacağız ki hem içeride kardeşlerimize sahip çıkacağız hem bütün mazlumlara sahip çıkacağız. Birilerinin gelip burada oyun kurmasına, oyunlar oynamasına engel olacağız inşallah."

Toplantıya, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Belediye Başkan Vekili Ragıp Atala ve partililer katıldı.











