FETÖ şüphelisi eski öğretmene hapis istemi

ADANA (AA) - Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Cumhuriyet savcısı, telefonunda ByLock tespit edilen eski öğretmen Ayşe B.K. (39) hakkında iddianame hazırladı.
Tutuksuz şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin kuruluşu, amacı ve hiyerarşik yapısıyla ilgili hazırlanan rapora ve sanığın savunmasına yer verildi.
Ayşe B.K'nin ByLock kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelinin evinde yapılan aramada örgüt elebaşı Fethullah Gülen’e ait kitap, 3 adet bir dolarlık banknot ele geçirildiği bildirildi.
Eski öğretmen, iddianamedeki savunmasında, Bank Asya'da eşi Ömer F. K. tarafından açtırılan bireysel emeklilik hesabının bulunduğunu, kendisi adına kayıtlı telefon hattını da eşinin kullandığını ileri sürdü.
"ByLock" isimli mesajlaşma programını eşinin yüklediğinden haberinin olmadığını savunan Ayşe B.K, suçlamaları kabul etmedi.
Ayşe B.K. hakkındaki davanın, eşinin de yargılandığı aynı mahkemedeki dosyayla birleştirileceği belirtildi.