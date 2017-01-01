Bursa'da kültür sanat

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BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Sara'yı Evlendirmek" ve "Bana Mastikayı Çalsana" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.



Sam Bobrick'in yazdığı, Eylül Aktürk'ün Türkçeye çevirdiği ve BDT tarafından sahneye uyarlanan "Sara'yı Evlendirmek" eserini Murat Sarı yönetiyor. Eserin ışık tasarımı Ali Karaman, dekoru Murat Gülmez, kostümleri Funda Çebi, müzikleri de Cem İdiz'e ait.

Demet Oran, Kemal Okur, Arzu Tan Bayraktutan, Nazlı Ceren Argon ve Nurettin Örük'ün rol aldığı oyunda, hayatını kariyerine adamış başarılı avukat Sara'nın, kuzeni Martha tarafından sıra dışı ve biraz da çılgınca yöntemlerle evlendirilme çabası anlatılıyor. Oyunda, aşk ve evlilik kavramları da samimi dille irdeleniyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde (AVP) bugün ve yarın 20.00, 8 Nisan Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Murat Atak'ın yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana" oyununun dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait.

Hafize Gün, Berrin Kulya Balkanlar, Ecehan Şarman Çetinkaya ve Yener Sezgin'in rol aldığı oyunda, İzmir İkiçeşmelik'te oturan ve büyüyünce Romanlar gibi yaşamanın hayalini kuran küçük Yeşim'in, 12 Eylül döneminde karşılaştığı zorluklar konu ediliyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 11 ve 12 Nisan'da saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.