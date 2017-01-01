Anadolu Ajansı 97 yaşında

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye'nin en büyük haber ve iletişim ağına sahip olan Anadolu Ajansının (AA), kendini yenileyerek bir dünya ajansı haline geldiğini belirterek, "Anadolu Ajansı Türkiye'nin gören gözü, duyan kulağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, AA'nın kuruluşunun 97'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Anadolu Ajansının sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla milletin sesi olduğunu belirtti.

AA'nın ilkeli habercilik ve yükselen başarı grafiği ile gurur duyduklarını kaydeden Erkoç, mesajında şunları bildirdi:

"Haberciliğin öncü ve örnek kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansı, Türkiye'nin de en köklü kuruluşlarından biridir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, yurt içi ve yurt dışındaki örgütlenmesini geliştiren Anadolu Ajansı, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Türkiye'nin en büyük haber ve iletişim ağına sahip olan Anadolu Ajansı, kendini yenileyerek bir dünya ajansı haline gelmiş ve kendi ekolünü kuran bir okul olmuştur. Anadolu Ajansı Türkiye'nin gören gözü, duyan kulağıdır."

Erkoç, AA'nın başarılı çalışmalarını arttırarak sürdüreceğine gönülden inandığını ifade ederek, çalışanlarını kutladı.