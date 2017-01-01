Anadolu Ajansı 97 yaşında

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KARABÜK/İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

Tankut, yayımladığı mesajında, her alanda olduğu gibi sporda da AA'nın büyük bir görevi 97 yıldır başarıyla yerine getirdiğini bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan AA'nın ülkenin sesini bütün dünyaya duyurduğunu ifade eden Tankut, mesajında şunları kaydetti:

"Tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla özellikle spor karşılaşmalarında izlediği haber çizgisi ile hepimizin beğenisini kazanan AA'yı, yurt içinde ve dışında, deplasman ve iç sahalardaki her branş maçımızda yanımızda gördük. Daima yanımızda olan AA'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Öte yandan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece de resmi Twitter hesabından yayımladığı kutlama mesajında "Anadolu'nun sesini dünyaya ulaştıran, milli mücadele döneminin önemli miraslarından Anadolu Ajansının 97. yaşını kutluyoruz." ifadesini kullandı.