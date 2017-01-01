Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Halıcılar Sitesi civarında boş bir arazide ceset gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri, cesedin üzerinde Muzaffer Topal adına düzenlenmiş kimlik buldu.
Topal'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İlk belirlemelere göre, Topal'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ancak kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.