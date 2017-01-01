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Bakan Müezzinoğlu, işçilerle buluştu

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:50
Bakan Müezzinoğlu, işçilerle buluştu

KIRKLARELİ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin, daha güçlü, istikrarlı dönemleri yakalayacağını belirterek, "Bu istikrarlı dönemler, hızla Türkiye'yi Almanya, Hollanda ve Avrupa ile yarışacak noktaya getirecek. Birileri bu milletin kaderiyle ikide bir oynadı. İkide bir koalisyonlarla, krizlerle, darbelerle milletimize bedel ödetildi. Biz istiyoruz ki millet artık bedel ödemesin." dedi.

Bakan Müezzinoğlu, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gıda fabrikasında işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Konuşma yapmak için ayakkabılarını çıkararak sandalyeye çıkan Müezzinoğlu'nu, işçiler alkışladı.

Kırklareli'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Müezzinoğlu, Türkiye'de her insanın yüzünün gülmesini istediklerini söyledi.

Müezzinoğlu, büyüyen, i̇sti̇krarlı, geleceğe güvenle bakan, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için son 15 yıldır çalıştıklarını belirterek, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine dikkati çekti.

Yunanistan'ı örnek alan bir Türkiye olmaması için çalıştıklarını ifade eden Müezzinoğlu, "Hatırlarsanız 15 yıl önce Yunanistan'da 'şu var' diye konuşuyorduk. Şimdi artık Yunanistan, Türkiye'ye bakıyor. İstiyoruz ki Hollanda, Almanya ile yarışabilen bir Türkiye olsun. Bu millet Hollandalılardan daha çalışkan bir millet. Bu büyük millet Almanlardan da Fransızlardan da daha çok çalışan ve üreten bir millet. Sağ duyusu, samimiyeti ile üretken bir millet." diye konuştu.

Müezzinoğlu, Türkiye'nin iyi bir yönetime ihtiyacının olduğuna işaret ederek, birlik, beraberlik ve iyi yönetilen yerlerde huzur ve bereketin olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletin merkeze alındığını dile getiren Müezzinoğlu, demokrasilerde milletin üzerinde bir gücün olmayacağını vurguladı.

Müezzinoğlu, Türkiye'nin büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"16 Nisan'dan sonra Türkiye, milleti adına daha güçlü, istikrarlı dönemleri yakalayacak. Bu istikrarlı dönemler, hızla Türkiye'yi Almanya, Hollanda ve Avrupa ile yarışacak noktaya getirecek. Birileri bu milletin kaderiyle ikide bir oynadı. İkide bir koalisyonlarla, krizlerle, darbelerle milletimize bedel ödetildi. Biz istiyoruz ki millet artık bedel ödemesin. 17 Nisan'dan itibaren Türkiye'de, Türkiye adına, milletimiz adına, milli yolculukta iki güçlü odağımız olacak. Biri milletin parlamentosu. Millet, parlamentolarında parti̇leri̇ne ve milletvekillerine yetki verecek. Parlamento da milleti için çalışacak. Birlikte güçlü bir parlamentomuz olacak.''

Bakan Müezzinoğlu, 16 Nisan'da parlamentonun da hükumetin de güçleneceğini vurguladı.

- ''Avrupa, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinden rahatsız''

Türkiye'nin dünya ile yarışacağını belirten Müezzinoğlu, Avrupa'nın, Türkiye'nin büyümesinden ve gelişmesinden rahatsız olduğunu bildirdi.

Müezzinoğlu, Türkiye'nin son 15 yıldır ciddi gelişme gösterdiğini anlatarak, dünyanın birçok ülkesinde olmayan hizmetlerin ve yatırımların ülkede yapıldığını dile getirdi.

Büyüyen ve gelişen bir Almanya ve Avrupa'yı göremediklerini ifade eden Müezzinoğlu, ''Her geçen gün borcu artan ve yönetimi daralan bir Almanya ve Avrupa görüyoruz. Türkiye ise son 15 yıldır hızla büyüyor ve gelişiyor. Israrla ve inatla istikrarı bozmaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki istikrarı millet sağlayacak, milletin büyük bir çoğunluğu, yüzde 50'nin üzerinde cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine destek verecek. Türkiye'nin güçlü bir yolculuğunu inşallah başaracağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Müezzinoğlu, konuşmasının ardından işçilerle yemek yiyerek sohbet etti.

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