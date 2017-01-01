06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aksaray'da STK'lardan halk oylamasına "evet" desteği

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:54

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 78 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halk oylamasında "evet" oyu vereceklerini belirtti.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda "Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu" adı altında bir araya gelen 78 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, taşıdıkları "Güçlü Türkiye İçin Referandumda Kararımız Evet" yazılı pankartla ortak basın açıklaması yaptı.

STK'lar adına ortak basın açıklamasını okuyan Aksaray Sivil Toplum Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, Türk milletinin beşeriyetin huzur ve refahını temin edecek büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Yapılacak halk oylamasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem ifade ettiğini ve herkesin bunun farkında olması gerektiğini vurgulayan Dağdaş, şöyle konuştu:

"Milletin istikrar, söz sahibi olma, güçlü yasama ve yeni bir milli anayasa beklentilerini karşılamak maksadıyla hazırlanan cumhurbaşkanlığı sistemini desteklemeyi millete ve ümmete karşı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimin üstesinden gelen aziz milletimizin son derece önemli bu kavşakta yine destansı bir toplumsal mutabakat sergileyerek yıllardır süren vesayet sistemine son vereceğine inanıyoruz. 16 Nisan'da yapılacak referandumda yeni Türkiye'yi hedefleyen, tarihi ve kültürel yapımıza daha uygun bulduğumuz cumhurbaşkanlığı sistemini destekliyor ve 'evet' diyoruz. Aziz milletimizin ve memleketimizin selametine vesile olacağına inandığımız bu sivil düzenlemeye tüm halkımızı da 'evet' demeye davet ediyoruz."

- "İdlib'te yaşanan katliamı şiddetle kınıyoruz"

Dağdaş, İdlib'deki kimyasal silah saldırısını kınadıklarını aktardı.

STK'lar olarak oradaki insanlara yardıma devam edeceklerini ifade eden Dağdaş, "Biz Müslümanlar birlik olup gereğini yapmadıkça bu zulümlerin ardı kesilmeyecektir. Bu vesileyle İdlib'te vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaşanan zulmün de bir an önce son bulmasını istiyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yazgı, sanayi esnafına yeni proje hakkında bilgiler verdi
YEREL

BAŞKAN YAZGI, SANAYİ ESNAFINA YENİ PROJE HAKKINDA BİLGİLER VERDİ
Aksaray'a 275 milyon TL'lik kapalı sulama sistemi yapılıyor
YEREL

AKSARAY'A 275 MİLYON TL'LİK KAPALI SULAMA SİSTEMİ YAPILIYOR
Aksaray'da fuhuş operasyonu
YEREL

AKSARAY'DA FUHUŞ OPERASYONU
Başkan Karatay: &quot;Bu millet Türkiye'yi kaosa sokmaz&quot;
YEREL

BAŞKAN KARATAY: "BU MİLLET TÜRKİYE'Yİ KAOSA SOKMAZ"
Uzmanlar kene ısırmasına dikkat çekti
YEREL

UZMANLAR KENE ISIRMASINA DİKKAT ÇEKTİ
Başkan Yazgı referandum çalışmalarını devam ediyor
YEREL

BAŞKAN YAZGI REFERANDUM ÇALIŞMALARINI DEVAM EDİYOR
Aksaray'da KOSGEB destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL

AKSARAY'DA KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Başkan Karatay: &quot;Diktatörlük değil halk iradesi olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN KARATAY: "DİKTATÖRLÜK DEĞİL HALK İRADESİ OLACAK"
&quot;Evet&quot; ve &quot;hayır&quot;ı aynı meydanda anlatıyorlar
YEREL

"EVET" VE "HAYIR"I AYNI MEYDANDA ANLATIYORLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu