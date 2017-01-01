- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin kendi gönül coğrafyasının lideri olduğunu belirterek, "Bizim gönül coğrafyamız ülkenin kuzeyine uzandığı gibi güneyine de uzanıyor, doğusuna, batısına da uzanıyor. Bizim dışımızda çıkıp da İsrail'e 'bir dakika' diyecek kimse yok, 'dünya 5'ten büyüktür' diyecek bir Allah'ın kulu yok." dedi.

Özhaseki, halk oylaması çalışmaları kapsamında Talas Selçuklu Evi'nde gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, 'Erken seçim olur mu' sorusu üzerine öyle bir ihtimalin olmadığını bildirdi.

16 Nisan'da sandıktan 'evet' sonucu çıkacağını belirten Özhaseki, "Böyle olunca da önce uyum yasaları yapılacak. Anayasa değişikliğiyle birlikte kanunlarda da bir takım değişiklik yaşanacak. Yeni anayasanın getirdiği hükümler devreye girecek. İşler netleşmiş olacak. Bunu da bir fırsat bilip seçime gidelim gibi aklımızdan bir şey geçmiyor." diye konuştu.

Özhaseki, CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerinin sorulması üzerine, şu görüşlere yer verdi:

"CHP'lilerin şaşkınlıkları yüzlerine vurmaya başladı. Önce Kılıçdaroğlu, 'kan dökmeden bu sistem gerçekleşmez.' dedi. Felaket sözleri söylemeye başladı. Sonra kuzu rolüne döndü. Dönüyorlar, dolaşıyorlar, 'Tek adama bu kadar yetki verilirse yoldan çıkar' gibi sapık sapık laflar ediyorlar. Şu anki sistemde Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde yargılanamaz. Yaptığı işten dolayı sorgulanamaz. Şimdi attığı her imzadan sorumlu olacak. CHP'nin şirazesi kaydığı için Deniz Baykal dinden imandan bahsediyor, Muharrem İnce 'Kuran okuyan şöyle böyle olur.' demeye başladı. Ne güzel imana geldiler, bizim de çok hoşumuza gidiyor bu iş. Bir milletvekili de öyle coştu ki hiç yakışmayan laf etti. Şimdi denize dökülecek bir adam arıyorsa dönsün aynaya baksın birinci adam o işte."

Talas Belediyesince Kiçiköy Mahallesi'ne yapılan Talas Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nin açılış törenine de katılan Özhaseki, burada vatandaşlara hitap etti.

Özhaseki, belediyecilikte Türkiye'de dünden bugüne büyük mesafe kat edildiğini bildirdi.

Belediye başkanlığı döneminde yaptıklarını anlatan Özhaseki, "Hiç kaçak vermedik, çalmadık, çaldırmadık. Bu milletin bütçesini canımızdan, malımızdan aziz bildik. Bunun neticesinde de Allah bereket verdi." dedi.

Türkiye'nin, dört bir yandan belalarla uğraştığına dikkati çeken Özhaseki, "Türkiye kendi gönül coğrafyasının lideri bir ülke. Bizim gönül coğrafyamız ülkenin kuzeyine uzandığı gibi güneyine de uzanıyor, doğusuna, batısına da uzanıyor. Bizim dışımızda çıkıp da İsrail'e 'bir dakika' diyecek kimse yok, 'dünya 5'ten büyüktür' diyecek bir Allah'ın kulu yok. Zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin yardımına koşacak kimse yok. İşte biz onların liderliğini yaptığımız için dikkat çekiyoruz. İstiyorlar ki Türkiye büyük ve güçlü olmasın. Bunun için terör örgütlerini destekliyorlar." ifadesini kullandı.

Özhaseki daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde Boytaş Fabrikasını ziyaret etti.

Burada çok sayıda işçiye seslenen Özhaseki, halk oylamasında 'evet' istemelerinin nedenlerini açıkladı.

15 Temmuz darbe girişimine değinen Özhaseki, FETÖ-PKK işbirliğine dair örnekler vererek, zor dönemden Türk milletinin şuuru sayesinde çıkıldığını sözlerine ekledi.

Bakan Özhaseki'ye AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de eşlik etti.