06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kahramanmaraş 3. Tekstil Makineleri Fuarı açıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:00
Kahramanmaraş 3. Tekstil Makineleri Fuarı açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 3. Tekstil Makineleri Fuarı, yerli ve yabancı 200 firmanın katılımıyla açıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, fuarın büyüyen, değişen Türkiye'nin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın son 15 yılda önemli atılımlar yapan bir kent olduğunu belirten Güvenç, "Aldığım bilgiye göre fuarımız geçen yıla göre yüzde 20 fazla katılımla açılıyor. Bir başka önemli şey de şu; yabancı katılımcı sayımızda geçen yıla göre yüzde 100'e yakın bir artış var. 40 iken yabancı katılımcı bugün 80 civarında. İşte biz buyuz. Türkiye'ye kötü kader biçmeye çalışanlara karşı hükümetiyle, belediyeleriyle, iş adamlarıyla inatla, kararlılıkla büyümeye devam edeceğiz. İnşallah bu kutlu yolculuğumuzu durdurmaya iç ve dıştaki hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek." diye konuştu.

Türkiye'nin genç bir nüfusu olduğunu hatırlatan Güvenç, "Önemli bir potansiyelimiz var. Hamdolsun yetişmiş insan kaynağımız var. Hepsinden önemlisi ülkenin, toplumun sorunlarını tespit eden, keşfeden, rasyonel çözümler üreten, birlikte çalışan kadrolarımız var." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise çok insanın ekmek yediği alanda üretim yapmanın, faaliyet göstermenin başlı başına bir kutsiyet olduğunu dile getirdi.

Kentte emeğe dayalı bir sanayinin olduğunu vurgulayan Özkan, özellikle stratejik bir öneme sahip olan pamuğun Anadolu'nun dört bir yanında yaygınlaştırılması, toprakların bu ürünle buluşturulmasında Kahramanmaraşlı çiftçilerin öncülük ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın dünyanın önemli iplik üreten merkezlerinden biri haline geldiğini kaydeden Özkan, "İlimizin tarıma dayalı gelişmesini sanayiyle, bilgi teknolojileriyle buluşturarak, aynı zamanda en nitelikli makinelerin de burada kullanılması ilimizin ekonomisinin olmazsa olmazı haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da Kahramanmaraş'ın tarihten bu yana tekstil alanında iddialı bir şehir olduğunu belirtti.

Teknolojik üretimlerle Kahramanmaraş'ın adından bahsettirdiğini vurgulayan Erkoç, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ta yeni yatırımlar ve yerlere ihtiyaçlar var. Biz de Büyükşehir olarak Valilik ve Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak sanayi alanları yapmaktayız. 5 bin dönüm alanı yakın bir zamanda yatırıma hazır hale getireceğiz. Bu bağlamda çalışmalarımız devam etmekte. Kahramanmaraş hızla büyüyen sanayileşen bir şehir, Kahramanmaraş'ımız ihracatta da çok önemli başarılara imza atmakta. Yatırımla gerçekten kararlı bir şekilde devam etmekte. Türkiye'mizde hamdolsun bu yoğun saldırılara rağmen, terör örgütlerinin yoğun saldırıları ile istikrarsızlaştırma gayretlerine rağmen çok büyük yatırımlar yapılmakta. Biz sanayicimizin yanındayız. Birlik ve beraberlik içinde hem Kahramanmaraş'ımızın hem Türkiye'mizin gelişimine önemli katkılarda bulunacağız."

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun ise Türkiye'de, sanayileşmenin en önemli unsurunun tekstil sektörü olduğunu vurgulayarak, 25 milyar dolar ihracat ve 1 milyon istihdam ile tekstil sektörünün Türkiye ekonomisinin temeli konumunda bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 8 Nisan'a kadar açık kalacak.

İLGİLİ HABERLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, KAHRAMANMARAŞ'TA
Kontrolden çıkan araç gazetecilerin otomobillerine çarptı: 3 yaralı
YEREL

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ GAZETECİLERİN OTOMOBİLLERİNE ÇARPTI: 3 YARALI
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU KAHRAMANMARAŞ'TA
Şehit annesi trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL

ŞEHİT ANNESİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU KAHRAMANMARAŞ'TA
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA
Öğrenciler hedefi 12'den vurmak için yarıştı
YEREL

ÖĞRENCİLER HEDEFİ 12'DEN VURMAK İÇİN YARIŞTI
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
&quot;İdlib'de yaşananla Halepçe'de yaşananların ne farkı var&quot;
YEREL

"İDLİB'DE YAŞANANLA HALEPÇE'DE YAŞANANLARIN NE FARKI VAR"
Mahçiçek: &quot;Makamlar gelir, gider. Kalıcı olan arkanızdan dua bırakmaktır&quot;
YEREL

MAHÇİÇEK: "MAKAMLAR GELİR, GİDER. KALICI OLAN ARKANIZDAN DUA BIRAKMAKTIR"
Kahramanmaraş'ta tır şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
Kahramanmaraş'tan Çanakkale'ye 4'üncü kafile yola çıktı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TAN ÇANAKKALE'YE 4'ÜNCÜ KAFİLE YOLA ÇIKTI
Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT ONBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Başbakan Yardımcı Veysi Kaynak: &quot;(Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı) Maalesef büyük devletlerin duyarsız kaldığı, çözüm için gayret sarf etmediği bir hadise. Tabii bunun en önemli olumsuz neticesi de şu olabilir; Astana'da başlayan, muhalefetle Suriye rejiminin dolaylı olarak bir masa etrafında olduğu ve orada kalıcı barışın, en azından ateşkesi kalıcı ve derinleştirici çalışmaların da maalesef sonunu getirebilir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCI VEYSİ KAYNAK: "(ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI) MAALESEF BÜYÜK DEVLETLERİN DUYARSIZ KALDIĞI, ÇÖZÜM İÇİN GAYRET SARF ETMEDİĞİ BİR HADİSE. TABİİ BUNUN EN ÖNEMLİ OLUMSUZ NETİCESİ DE ŞU OLABİLİR; ASTANA'DA BAŞLAYAN, MUHALEFETLE SURİYE REJİMİNİN DOLAYLI OLARAK BİR MASA ETRAFINDA OLDUĞU VE ORADA KALICI BARIŞIN, EN AZINDAN ATEŞKESİ KALICI VE DERİNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALARIN DA MAALESEF SONUNU GETİREBİLİR."
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: &quot;(Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı) Yaralılar Reyhanlı'da hastanemize getirildi, orada tedavi ediliyorlar. Tabii ki çok teknik şartlar gerekiyor çünkü kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlarla yapılan faaliyetlerin hem başkalarına sirayet etmesi bakımından hem onların tedavileri bakımından. 3 kişi öldü, bunlardan birinin otopsisine ben talimat verdim. Dünya Sağlık Örgütü'nün ya da af örgütlerinin de otopsiye katılmasını istedim.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK: "(ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI) YARALILAR REYHANLI'DA HASTANEMİZE GETİRİLDİ, ORADA TEDAVİ EDİLİYORLAR. TABİİ Kİ ÇOK TEKNİK ŞARTLAR GEREKİYOR ÇÜNKÜ KİMYASAL, BİYOLOJİK VE NÜKLEER SİLAHLARLA YAPILAN FAALİYETLERİN HEM BAŞKALARINA SİRAYET ETMESİ BAKIMINDAN HEM ONLARIN TEDAVİLERİ BAKIMINDAN. 3 KİŞİ ÖLDÜ, BUNLARDAN BİRİNİN OTOPSİSİNE BEN TALİMAT VERDİM. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN YA DA AF ÖRGÜTLERİNİN DE OTOPSİYE KATILMASINI İSTEDİM."
Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu