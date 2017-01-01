06 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Anadolu Ajansı 97 yaşında

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:04

KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Anadolu Ajansı bugün onlarca ülkede teşkilatlanmış, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesine sesimizi duyurmaya gayret göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 97 yıl önce kurulan Anadolu Ajansının bugün dünyanın önde gelen ajansları arasında bulunduğunu belirtti.

AA'nın güvenilir bir kaynak olarak gösterildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı bugün onlarca ülkede teşkilatlanmış, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesine sesimizi duyurmaya gayret göstermiştir. Türkiye'nin hikayesini duyurduğu gibi özellikle Ortadoğu da mazlum halkların yaşadıklarını onlarca dilde tüm dünyaya duyurmaktadır. Bu anlamda büyük bir görev üstlenmiş, başarıyla yürütmektedir.

Ajans çalışanlarının doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabalarını her zaman takdirle karşılamaktayız. Başarılı çalışmalarını yakından bildiğimiz ve her zaman ülke adına yapılan her güzel çalışmada yanımızda gördüğümüz milli ajansımızın, bundan sonra da bu çalışmalarını artırarak devam ettireceğine, ülkemizin ve bölgesinin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, çalışanlarına başarılar diliyorum."


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